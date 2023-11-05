Китайский производитель электромобилей BYD построит первый завод в Европе — в Венгрии

Китайский автогигант и один из мировых лидеров по производству электромобилей BYD планирует построить свой первый европейский завод по производству автомобилей в Венгрии.
Об этом сообщает международное агентство Reuters со ссылкой на новости в местном издании Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung.
Неназванные источники, близкие к автоконцерну, сообщили представителям СМИ, что решение уже принято внутри компании. Ранее журналистам стало известно, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан встречался с председателем и президентом BYD Ван Чуанфу во время визита в компанию в октябре.
Представители компании BYD в ответ на запрос Reuters сообщили, что никакой конкретики по решению пока нет, автопроизводитель все еще ищет подходящее место для размещения производственных мощностей, а официального объявления не стоит ждать раньше конца года.
Фото на обложке: Unsplash
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