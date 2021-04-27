Goods.ru уходит в прошлое: «Сбер» начал ребрендинг маркетплейса

«Сбер» приступил к ребрендингу маркетплейса goods.ru — теперь он называется «СберМегаМаркет». На первом этапе были изменены логотип и фирменный стиль компании.

Полный ребрендинг, включая актуализацию стратегии развития, будет завершён в конце второго квартала 2021 года, сообщается в пресс-релизе, полученном редакцией RB.RU.

Также было обновлено мобильное приложение маркетплейса и изменён на актуальный адрес сайта.

Как заявляет компания, изменения не затронут клиентов и продавцов: вся информация из личных кабинетов и бонусы будут перенесены, продавцам не потребуется перезаключать договоры с торговой площадкой, также будут сохранены все способы доставки.

Сервис продолжает интеграцию в экосистему «Сбера»: клиенты смогут войти в «СберМегаМаркет» с помощью «Сбер ID» и заказывать бесплатную доставку при подписках «СберПрайм» и «СберПрайм+».

В апреле 2021 года «Сбер» закрыл сделку по приобретению 85% goods.ru

СберМегаМаркет станет основной мультикатегорийной e-commerce-площадкой Сбера, на которой уже представлено 16 основных категорий с 2,5 млн товаров, и в будущем их количество будет только увеличиваться, заявили в компании.

«Мы поставили перед собой цель войти в число крупнейших игроков на рынке электронной коммерции России к 2023 году, и СберМегаМаркет станет важным элементом для достижения этой цели. С помощью маркетплейса мы хотим предоставить всем жителям России лучший опыт онлайн-покупок. Безграничный ассортимент, низкие цены, безопасность платежей, выгодное финансирование и рассрочки оплаты, быстрая доставка, широчайшая география присутствия, интуитивно понятный интерфейс, бесшовная интеграция с другими сервисами экосистемы Сбера — именно таким мы с нашими партнёрами хотим сделать наш маркетплейс», — отметил Лев Хасис, первый заместитель председателя правления «Сбера».

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Фото: inside-studio / Depositphotos.