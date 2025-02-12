Роспотребнадзор приостановил работу ресторана «The Бык» в Москве

Работа ресторана «The Бык» в Москве приостановлена на 60 суток из-за нарушения санитарных требований, сообщило на своем сайте столичное управление Роспотребнадзора. Ведомство провело проверку после жалобы посетителя на отравление.

Сотрудники службы опечатали ресторан по адресу улица 2-я Брестская, д. 48 возле станции метро «Белорусская». Специалисты выявили множество грубых нарушений санитарно-эпидемиологических требований, в частности, в заведении не соблюдались условия хранения продуктов и сроки годности.

Также в зонах хранения ингредиентов не было приборов для измерения температуры, а в самих продуктах были найдены бактерии кишечных палочек и повышенное количество микроорганизмов, отметили в Роспотребнадзоре. Служба сняла с реализации 544 кг продукции.

В отношении юрлица ООО «Брест-Стрит» Роспотребнадзор составил протокол по статье 6.6 Административного кодекса (нарушение санитарно-эпидемиологических требований). Решение о приостановке работы ресторана принял Тверской районный суд Москвы.

В столице работает 19 ресторанов «The Бык», еще два заведения открыты в Калуге и Санкт-Петербурге. В меню в основном мясные блюда. Концепция сети предусматривает единую цену 350 рублей почти на все позиции.

Фото на обложке: «The Бык»