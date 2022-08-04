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Российская компания разработает хаб для ультрабыстрой зарядки электромобилей

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Российская компания «Яблочков» получила грант в размере 30 млн рублей на разработку хаба для ультрабыстрой зарядки электромобилей. Одновременно он сможет заряжать 6 машин, первый хаб планируют поставить в Петербурге в 2024 году.

Российская компания разработает хаб для ультрабыстрой зарядки электромобилей

О получении гранта от Фонда содействия инновациям RB рассказали в пресс-службе «Яблочков».

Комплекс сможет заряжать шесть электромобилей одновременно, зарядка займет 10 минут.

«Комплекс может оснащаться накопителем электроэнергии, который позволит быстро заряжать электромобили в труднодоступных местах, где невозможно подключение к сети большей мощности», – отметили в «Яблочков».

Хаб будет работать на собственном программном обеспечении компании-производителя. ПО будет анализировать данные и проводить удаленную диагностику станции.

Сеть «Яблочков» насчитывает 148 зарядных станций мощностью от 120 до 500 кВт. За время их работы проведено свыше 3 тысяч зарядных сессией. «Яблочков» является участником проекта «Сколково».

Фото на обложке: пресс-служба "Яблочков"

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