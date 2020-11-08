Компания-владелец TikTok намерена привлечь инвестиции для достижения оценки в $180 млрд

Компания ByteDance ведет переговоры с группой инвесторов, включая фонд Sequoia, о привлечении $2 млрд. Цель поиска финансирования — повышение оценки стоимости компании до $180 млрд. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

В мае текущего года ByteDance была оценена в $100 млрд в ходе нескольких частных сделок. Отмечается, что это самый дорогой стартап в мире. По данным издания, условия раунда финансирования могут измениться, поскольку переговоры продолжаются.

Таким образом компания готовится к выводу нескольких своих крупных активов на IPO в Гонконге. Среди сервисов, планируемых к первичному размещению акций, названы Douyin (китайская версия TikTok) и новостное приложение Toutiao. Так, по данным Bloomberg, в августе количество активных пользователей Douyin в день превысило 600 млн в сравнении с 400 млн в начале года.

Информация о планах на IPO компании Douyin появилась в конце октября.

Переговоры ByteDance проходят на фоне возможного запрета TikTok в США. Блокировка приложения была приостановлена решением суда спустя два дня после опубликования запретительного приказа Минторговли страны.

Одновременно с этим ByteDance завершает переговоры по продаже части соцсети американским Oracle и Walmart. В ходе сделки в США будет создана новая компания TikTok Global, 80% акций которой ByteDance хочет оставить себе. Работа по согласованию сделки затормозились на время президентских выборов в США и судов по поводу запрета, отмечает Bloomberg.

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