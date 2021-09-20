ByteDance запустила аналог TikTok для детей в Китае

Компания ByteDance запустила приложение Xiao Qu Xing, предназначенное для детей и похожее по функционалу на TikTok.

При этом в новом приложении сохраняются ограничения по времени, которые ранее компания ввела для Douyin (китайской версии TikTok), сообщила South China Morning Post.

ByteDance ограничила использование Douyin для детей младше 14 лет. Теперь пользователи этой возрастной группы смогут проводить в приложении не более 40 минут в день и только с 06:00 до 22:00.

В приложении Xiao Qu Xing у родителей есть возможность ограничивать норму использования приложения детьми вплоть до 15 минут в день. Сами дети никак не смогут изменить эти настройки.

Пользователи Xiao Qu Xing так же, как и в TikTok, смогут просматривать ленту коротких видеороликов. Однако Xiao Qu Xing в основном содержит образовательный контент, оно было разработано образовательным подразделением ByteDance. При этом дети не смогут создавать собственный контент или делиться клипами на своих каналах. Единственная интерактивная функция в приложении — это отмечать понравившиеся ролики.

В Китае уже есть популярное среди детей приложение Likee, разработанное сингапурской компанией BIGO. Несмотря на то, что приложение создавалось для подростков, особую популярность оно завоевало у детей младшего возраста.

Власти Китая уже не в первый раз пытаются взять под контроль интернет-активность юной аудитории. В конце августа 2021 года Национальное управление печати и издательств издало указ, запрещающий детям до 18 лет проводить за онлайн-играми более одного часа в день. Одни час доступен только по пятницам, выходным и государственным праздникам строго с 20:00 до 21:00.

Таким образом власти КНР ведут борьбу с игровой зависимостью и интернет-зависимостью среди детей и подростков.

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