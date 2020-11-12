Китайская ByteDance попросила апелляционный суд США снять ограничения для TikTok

Компания ByteDance через суд пытается добиться пересмотра решения правительства США ограничить с 12 ноября работу приложения TikTok в случае отказа от продажи своих американских активов. Об этом сообщает TechCrunch.

ByteDance просит отменить указ президента США от 14 августа. В ходатайстве в федеральный апелляционный суд Вашингтона округа Колумбия компания уточняет, что не раз предлагала Комитету по иностранным инвестициям США (CFIUS) варианты вопросов с конфиденциальностью и безопасностью данных пользователей.

По указу Дональда Трампа ByteDance должна продать активы TikTok в Штатах до 12 ноября, чтобы избежать запрета на работу приложения. В США у TikTok около 100 млн пользователей и 1,5 тысячи сотрудников. Американское правительство считает, что TikTok представляет угрозу национальной безопасности.

В сентябре ByteDance сообщила о намерении продать 20% своей доли в TikTok Walmart и Oracle Corp. Сделку Трамп «предварительно одобрил». Но из-за вероятного прихода к власти администрации Джо Байдена, достигнутые соглашения под вопросом, предполагает издание.

Из-за «отсутствия ясности» китайская компания 6 ноября обратилась в CFIUS с просьбой передвинуть дату запрета приложения на 30 дней. Но решение так и не принято. Поэтому с приближением 12 ноября ByteDance решила обратиться в суд.

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