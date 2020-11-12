Рубрики
Сервисы
Rusbase
Меню-гамбургер
Новости

Китайская ByteDance попросила апелляционный суд США снять ограничения для TikTok

Новости
Наталья Дмитриева
Наталья Дмитриева

Редактор новостей

Наталья Дмитриева

Компания ByteDance через суд пытается добиться пересмотра решения правительства США ограничить с 12 ноября работу приложения TikTok в случае отказа от продажи своих американских активов. Об этом сообщает TechCrunch.

Китайская ByteDance попросила апелляционный суд США снять ограничения для TikTok

ByteDance просит отменить указ президента США от 14 августа. В ходатайстве в федеральный апелляционный суд Вашингтона округа Колумбия компания уточняет, что не раз предлагала Комитету по иностранным инвестициям США (CFIUS) варианты вопросов с конфиденциальностью и безопасностью данных пользователей.

По указу Дональда Трампа ByteDance должна продать активы TikTok в Штатах до 12 ноября, чтобы избежать запрета на работу приложения. В США у TikTok около 100 млн пользователей и 1,5 тысячи сотрудников. Американское правительство считает, что TikTok представляет угрозу национальной безопасности.

В сентябре ByteDance сообщила о намерении продать 20% своей доли в TikTok Walmart и Oracle Corp. Сделку Трамп «предварительно одобрил». Но из-за вероятного прихода к власти администрации Джо Байдена, достигнутые соглашения под вопросом, предполагает издание.

Из-за «отсутствия ясности» китайская компания 6 ноября обратилась в CFIUS с просьбой передвинуть дату запрета приложения на 30 дней. Но решение так и не принято. Поэтому с приближением 12 ноября ByteDance решила обратиться в суд.

Фото: Unsplash

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Актуальные материалы —
в Telegram-канале @Rusbase

ВОЗМОЖНОСТИ

12 ноября 2020

Грантовый конкурс Умник-НТИ по тематикам рынка Нейронет

13 ноября 2020

Tour.Hack

17 ноября 2020

КБШЖДХКТН

Все ВОЗМОЖНОСТИ

RUSBASE РЕКОМЕНДУЕТ
Наша главная рассылка. Раз в неделю делимся самыми важными и полезными материалами, чтобы вы ничего не пропустили.
Нажимая «Подписаться», вы принимаете Политику конфиденциальности и соглашаетесь получать письма