Мишустин огласил бюджет на 2023 год: расходы превышают доходы почти на 3 трлн рублей

Глава Правительства РФ Михаил Мишустин открыл заседание комиссии по бюджетным проектировкам на очередной финансовый год и плановый период вступительным словом и оглашением ключевых цифр: в 2023 году расходы превысят доходы почти на 3 трлн рублей.
Согласно официальному сайту Правительства РФ:
- доходы бюджета составят порядка 26 трлн рублей (в этой сумму уже учтены предполагаемые дополнительные доходы, предложенные Госдумой и «проработанные в соответствии с поручением главы государства»),
- расходы составят около 29 трлн рублей,
- дефицит бюджета составит, соответственно, примерно 3 трлн рублей, что составляет 2% ВВП.
Мишустин отметил, что в рамках планового периода дефицит будет сокращаться. Если в 2023 году он составит 2,9 трлн рублей, то в 2024 году – уже 1,6 трлн рублей, то есть 1,4% ВВП.
Дефицит планируется закрывать «преимущественно за счет заимствований». И власти настроены оптимистично: размещение облигаций федерального займа на прошлой неделе вызвало спрос, превышающий ожидаемые показатели, «что позволяет нам двигаться и дальше».
«Этот подход даст возможность не тратить средства Фонда национального благосостояния и обеспечить приемлемый уровень государственного долга», – говорит Мишустин.
Глава Правительства подчеркивает, что в сумме доходов уже учтены предполагаемые дополнительные доходы, предложенные Госдумой и «проработанные в соответствии с поручением главы государства».
Эти дополнительные доходы «позволят мобилизовать ресурсы для внутреннего производства, сохранив приемлемый уровень отраслевой рентабельности и источник для наших инвестиций у бизнеса», поясняет он.
При этом конкретные инструменты Мишустин в приветственной речи не назвал. Ранее источник в «Ъ» предположил, что «заимствования» коснутся нефтегазовых компаний.
Среди обсуждаемых мер – повышение вывозных и экспортных пошлин на газ, экспортных пошлин на нефть и повышение тарифов на газ внутри страны, что в любом случае грозит повышением цен для конечных потребителей.
При этом среди главных стратегических задач, которые призван решить бюджет:
- адаптация экономики к беспрецедентным внешним санкциям,
- поддержка экономики в период перестройки хозяйственных связей,
- содействие устойчивому развитию и структурным изменениям на среднесрочном горизонте,
- движение в сторону достижения национальных целей развития, определённых президентом,
- сохранение доверия к проводимой государством макроэкономической политике.
Одновременно предполагается «поддерживать наших граждан через реализацию социально значимых программ, способствовать дальнейшему развитию бизнеса, промышленных предприятий».
А для этого может понадобиться:
- ориентация на укрепление технологической самостоятельности,
- фокус на новые рынки сбыта продукции,
- поиск новых стратегических партнеров,
- обновление логистических и товарных цепочек,
- и в целом полная перестройка многих проектов.
«Бюджетную политику планируем в логике бюджетного правила. Это поможет защитить нашу экономику от внешних рисков», – резюмировал Михаил Мишустин.
Фото на обложке: Андрей Сизов / Unsplash
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