Мишустин огласил бюджет на 2023 год: расходы превышают доходы почти на 3 трлн рублей

Глава Правительства РФ Михаил Мишустин открыл заседание комиссии по бюджетным проектировкам на очередной финансовый год и плановый период вступительным словом и оглашением ключевых цифр: в 2023 году расходы превысят доходы почти на 3 трлн рублей.

Согласно официальному сайту Правительства РФ:

доходы бюджета составят порядка 26 трлн рублей (в этой сумму уже учтены предполагаемые дополнительные доходы, предложенные Госдумой и «проработанные в соответствии с поручением главы государства»),

расходы составят около 29 трлн рублей,

дефицит бюджета составит, соответственно, примерно 3 трлн рублей, что составляет 2% ВВП.

Мишустин отметил, что в рамках планового периода дефицит будет сокращаться. Если в 2023 году он составит 2,9 трлн рублей, то в 2024 году – уже 1,6 трлн рублей, то есть 1,4% ВВП.

Дефицит планируется закрывать «преимущественно за счет заимствований». И власти настроены оптимистично: размещение облигаций федерального займа на прошлой неделе вызвало спрос, превышающий ожидаемые показатели, «что позволяет нам двигаться и дальше».

«Этот подход даст возможность не тратить средства Фонда национального благосостояния и обеспечить приемлемый уровень государственного долга», – говорит Мишустин.

Глава Правительства подчеркивает, что в сумме доходов уже учтены предполагаемые дополнительные доходы, предложенные Госдумой и «проработанные в соответствии с поручением главы государства».

Эти дополнительные доходы «позволят мобилизовать ресурсы для внутреннего производства, сохранив приемлемый уровень отраслевой рентабельности и источник для наших инвестиций у бизнеса», поясняет он.

При этом конкретные инструменты Мишустин в приветственной речи не назвал. Ранее источник в «Ъ» предположил, что «заимствования» коснутся нефтегазовых компаний.

Среди обсуждаемых мер – повышение вывозных и экспортных пошлин на газ, экспортных пошлин на нефть и повышение тарифов на газ внутри страны, что в любом случае грозит повышением цен для конечных потребителей.

При этом среди главных стратегических задач, которые призван решить бюджет:

адаптация экономики к беспрецедентным внешним санкциям,

поддержка экономики в период перестройки хозяйственных связей,

содействие устойчивому развитию и структурным изменениям на среднесрочном горизонте,

движение в сторону достижения национальных целей развития, определённых президентом,

сохранение доверия к проводимой государством макроэкономической политике.

Одновременно предполагается «поддерживать наших граждан через реализацию социально значимых программ, способствовать дальнейшему развитию бизнеса, промышленных предприятий».

А для этого может понадобиться:

ориентация на укрепление технологической самостоятельности,

фокус на новые рынки сбыта продукции,

поиск новых стратегических партнеров,

обновление логистических и товарных цепочек,

и в целом полная перестройка многих проектов.

«Бюджетную политику планируем в логике бюджетного правила. Это поможет защитить нашу экономику от внешних рисков», – резюмировал Михаил Мишустин.

Фото на обложке: Андрей Сизов / Unsplash