«Бюро 1440» планирует запустить аналог Starlink в России

Российская космическая компания «Бюро 1440» (входит в «Икс холдинг») в 2027 году планирует запустить аналог Starlink в России. Для начала компании понадобится 250 спутников, а к 2030 году запустят более 700 аппаратов для глобального покрытия, узнали «Ведомости».

По словам гендиректор группы компаний Yadro (тоже входит в «Икс холдинг») Алексея Шелобкова, увеличение числа спутников будет необходимо при росте числа абонентов.

Он также отметил, что потенциальное количество абонентов сервиса в России оценивается консервативно в 1,5–2 млн человек, а по всему миру — до 12 млн конечных пользователей.

SpaceX реализует проект Starlink с 2018 года. Проект представляет собой обширную сеть из спутников, размещенных на низкой околоземной орбите, задачей которых является раздача высокоскоростного интернета в любую точку Земли.

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