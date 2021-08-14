Акции космической компании бывшего владельца «Техносилы» упали после ее выхода на биржу

Американская космическая компания Momentus вышла на биржу NASDAQ, после чего стоимость ее акций упала. До этого она столкнулась с обвинениями в нарушении законодательства США.

Стоимость акций Momentus упала на 12,5%, сообщает Forbes. Стартап основал бывший владелец сети «Техносила» Михаил Кокорич, но в январе он был вынужден покинуть пост генерального директора как россиянин и «геополитический соперник».

Выйти на биржу Momentus должна была как раз тогда же, в начале 2021 года, но из-за обвинений в обмане инвесторов и смены руководства эти планы пришлось пересмотреть. Уточняется, что отложенный выход на биржу прошел по схеме слияния с компанией Stable Road Acquisition (SPAC), чьи ценные бумаги и были конвертированы в акции Momentus.

Прошлой осенью, когда было объявлено о выходе на NASDAQ, объединенную компанию оценивали в $1,2 млрд, но из-за ухода Кокорича из собственного стартапа SPAC еще раз пришлось подавать заявку на слияние в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC). Во второй раз компанию оценили уже в $700 млн.

После этого ее и обвинили в обмане инвесторов. Представители компании заверили их, что успешно протестировали свои технологии, но на деле, как выяснилось, поставленных задач стартапу достичь не удалось. Также Momentus скрывала возможные проблемы с национальной принадлежностью Кокорича, которые могли бы помешать ей получить необходимые лицензии.

В конце концов Momentus и SPAC согласились выплатить штраф в размере $8 млн, но Михаил Кокорич отказался это сделать, покинул США и сейчас ожидает получения вида на жительство в Швейцарии.

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Фото: Twitter/Momentus