Венчурный рынок региона CCA за последние пять лет вырос в пять с половиной раз — исследование

Венчурный рынок стран Центральной Азии и Кавказа за последние пять лет вырос в пять с половиной раз, показало исследование Rise Research. Абсолютным лидером по темпам развития рынка и сумме венчурных сделок стал Казахстан.

Объем венчурного рынка региона CCA (Центральная Азия и Кавказ) превысил $110 млн в 2023 году. Об этом говорится в результатах исследования Rise Research, с которыми ознакомился RB.RU.

«Несмотря на рост, экосистема остается небольшой, что говорит о наличии большого пространства для дополнительных инвестиций», – отметили авторы исследования.

Казахстан

Сумма венчурных сделок в Казахстане в 2023 году составило более $80 млн при среднем размере сделки в $1 млн. За последние шесть лет сумма венчурных сделок выросла в шесть раз, а средний размер сделки – в 3,8 раза. На долю местных инвесторов пришлось 45% от общего объема привлеченных средств.

Узбекистан

В Узбекистане сумма венчурных сделок в 2023 году в два раза превысила показатель 2022 года и составило более $6 млн. Общее количество выросло в 1,42 раза (34 сделки). 60% всех инвестиций пришлось на долю международных инвесторов.

Грузия

Объем венчурных инвестиций в Грузии в 2023 году оказался в 4 раза больше, чем в 2022 году и составил более $21,6 млн. Более половины общей суммы инвестиций пришлось на 4 крупных сделки – Pave Bank, Cargon, Hexacore и CityPay.io.

Азербайджан

Рынок венчурного финансирования Азербайджана в 2023 году упал по сравнению с 2022 годом, его объем составил $2,2 млн. Однако средний чек на один инвестиционный раунд вырос с $95 тыс. до $163 тыс.

Кыргызстан

Объем венчурного финансирования сократился также в Кыргызстане – в 2023 году он составил $1,1 млн против $1,2 млн в 2022 году.

«Стоит отметить, в последние годы в стране наблюдается рост числа квалифицированных технических специалистов. Однако из-за довольно небольшого внутреннего рынка и недостатка финансирования эти таланты уезжают за границу, основывая проекты, не имеющие или имеющие незначительное отношение к Кыргызстану», – отметили авторы исследования.

Таджикистан

В 2023 году объем венчурных сделок на рынке Таджикистана составил $2 млн. На финтех-проект Zypl.ai, разрабатывающий инструмент кредитного скоринга на основе искусственного интеллекта, пришлись почти все венчурные инвестиции 2022-2023 годов.

Rise Research провел исследование совместно с холдингом EA Group и BGlobal Ventures, а также при участии Crunchbase, Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан и KPMG Caucasus and Central Asia.

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