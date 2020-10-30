Логистический оператор Alibaba развернет в России сеть постаматов

Китайский логистический оператор Cainiao (входит в Alibaba Group) развернет в России сеть постаматов под своим брендом и брендом AliExpress. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на представителя компании.

Компания установит более 1 тысячи точек в течение года: сначала в Москве, Московской области и крупнейших мегаполисах, затем в городах с населением от 500 тысяч человек. В Китае постаматная сеть Cainiao объединяет около 100 тысяч точек.

Постаматы будут дополнением к партнерским пунктам выдачи заказов AliExpress, которых у маркетплейса в России сейчас около 15 тысяч, не считая отделений «Почты России», с которой сотрудничает AliExpress.

На первом этапе доставку в постаматы Cainiao в России будут осуществлять иностранные продавцы, позднее доступ к ним получат и российские. Запуск постаматной сети будет первым шагом вывода бренда Cainiao для широкой аудитории в России, компания ведет переговоры с ритейлерами о партнерстве, сообщил ее представитель.

В июне Cainiao объявила, что выделит на проекты в России более 1 млрд рублей в течение года. Компания потратится на локализацию, поддержку продавцов и развитие IT-инфраструктуры.

Вместе с «AliExpress Россия» Cainiao уже запустила специализированные склады для интернет-торговли и начала субсидировать доставку для российских продавцов.

Среди российских онлайн-ритейлеров собственные постаматные сети развивают Ozon и «Яндекс.Маркет», у них более 6 тысяч и более 600 точек соответственно. Крупнейший независимый игрок — PickPoint с 4,8 тысячи постаматов.

В октябре еще один крупный постаматный проект «Халва» поделили его владельцы — Совкомбанк и X5 Retail Group. В результате у X5 — 4 тысячи постаматов и 11 тысяч точек выдачи заказов. Около 10 тысяч постаматов планирует установить «Сберлогистика» Сбербанка, 5 тысяч — «Почта России».

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