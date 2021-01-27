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Сервис планирования Calendly привлек $350 млн

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Екатерина Кочкина
Екатерина Кочкина

Новостной редактор

Екатерина Кочкина

Сервис планирования встреч и мероприятий Calendly привлек $350 млн от OpenView Venture Partners и Iconiq. В ходе раунда стартап был оценен в $3 млрд. Об этом сообщает TechCrunch.

Сервис планирования Calendly привлек $350 млн

С помощью Calendly пользователи могут увидеть календари друг друга и выбрать свободный промежуток времени для встречи или онлайн-мероприятия.

По данным TechCrunch, полученные средства будут направлены на создание новых инструментов и увеличение интегрированных в платформу сервисов. 

На данный момент приложение связывает назначенные встречи с календарями Google, Microsoft Outlook и iCloud. Также сервис интегрируется с Zoom и автоматически создает ссылку для будущей трансляции. Среди других возможностей Calendly:

  • автоматические напоминания и уведомления по почте;
  • групповые события;
  • настраиваемые шаблоны.
  • отслеживание активности.
  • отчеты и статистика.
  • база знаний.

Отмечается, что Calendly работает по модели SaaS и предоставляет доступ к API и настраиваемую брендингу. Основная версия приложения бесплатна. Она включает 1 календарь для 1 пользователя. Также можно подключить Premium-аккаунт за $8 в месяц или Pro-аккаунт — за $12. Кроме того, для компаний доступны более крупные пакеты.

Издание отмечает, что за последние 2 года стартап показал значительный рост. Так, доходы от подписок в прошлом году достигла $70 млн, а число активных пользователей составило 10 млн человек. В 2019 году уровень доходов приближался к $30 млн, а количество пользователей — к 4,5 млн человек.

Новость дополняется.

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