Сотрудники колл-центров уверены, что скоро их заменят роботы – исследование

Сотрудники колл-центров уверены, что скоро их заменят роботы. Однако они позитивно относятся к внедрению таких решений на предприятиях. Самыми консервативными в таких оценках оказались люди старше 45 лет.

Об этом гласят результаты исследования, проведенного разработчиком голосовых роботов Neuro.net.

54% работников колл-центров считают, что роботы могут выполнять их профессиональные обязанности хотя бы частично. Люди в возрасте от 18 до 24 лет вообще уверены, что роботы могут заменить их в будущем (78% респондентов). В этом вопросе сотрудники колл-центров старше 45 лет оказались более консервативными – в замене людей на роботов уверен каждый шестой.

«Заметные изменения произошли и в готовности российских специалистов поменять работу. Несмотря на снижение процента обеспокоенных, люди не готовы уступить место роботам», – отметили в пресс-службе Neuro. net.

Вопреки нежеланию людей отдавать свое рабочее место роботам, среди руководителей колл-центров появился повышенный интерес к автоматизации. Треть предприятий внедрили решения с роботами-помощниками недавно, четверть – собираются это сделать в ближайшем будущем.

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