Конференция для бизнеса Callday 2020 пройдет онлайн

14 октября состоится онлайн-конференция Callday 2020. Спикеры — основатели и топ-менеджеры крупных компаний — обсудят коронакризис и восстановление бизнеса после карантина. Участие бесплатное, но необходимо зарегистрироваться.

На конференции выступят:



Алексей Авдеев, СЕО и партнер Calltouch;

Борис Дьяконов, основатель банка «Точка»;

Макс Крайнов, CEO Aviasales;

Даниил Шулейко, генеральный директор «Яндекс.Такси» и «Яндекс.Лавка»;

Дмитрий Сергеев, генеральный директор AliExpress Russia;

Евгений Мовчан, генеральный директор сети «Петрович».

Спикеры обсудят настоящее и будущее электронной торговли, развитие экосистемы городских сервисов во время пандемии, желание вернуться к бизнес-показателям января 2020 года и другие темы, а также поделятся кейсами выживания и роста во время кризиса.

Участники смогут пообщаться со спикерами, задать им вопросы по теме выступлений, а также заняться нетворкингом в чатах конференции. Участие бесплатное, но необходимо зарегистрироваться — сделать это можно на сайте Callday 2020.





Фото на обложке: mariakray / Shutterstock