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Конференция для бизнеса Callday 2020 пройдет онлайн

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Евгения Хрисанфова
Евгения Хрисанфова

Comm&Tech Correspondent

Евгения Хрисанфова

14 октября состоится онлайн-конференция Callday 2020. Спикеры — основатели и топ-менеджеры крупных компаний — обсудят коронакризис и восстановление бизнеса после карантина. Участие бесплатное, но необходимо зарегистрироваться.

Конференция для бизнеса Callday 2020 пройдет онлайн

На конференции выступят:

  • Алексей Авдеев, СЕО и партнер Calltouch;
  • Борис Дьяконов, основатель банка «Точка»;
  • Макс Крайнов, CEO Aviasales;
  • Даниил Шулейко, генеральный директор «Яндекс.Такси» и «Яндекс.Лавка»;
  • Дмитрий Сергеев, генеральный директор AliExpress Russia;
  • Евгений Мовчан, генеральный директор сети «Петрович».

Спикеры обсудят настоящее и будущее электронной торговли, развитие экосистемы городских сервисов во время пандемии, желание вернуться к бизнес-показателям января 2020 года и другие темы, а также поделятся кейсами выживания и роста во время кризиса.

Участники смогут пообщаться со спикерами, задать им вопросы по теме выступлений, а также заняться нетворкингом в чатах конференции. Участие бесплатное, но необходимо зарегистрироваться — сделать это можно на сайте Callday 2020.

Фото на обложке: mariakray / Shutterstock

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