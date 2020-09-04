Конференция для бизнеса Callday 2020 пройдет онлайн
14 октября состоится онлайн-конференция Callday 2020. Спикеры — основатели и топ-менеджеры крупных компаний — обсудят коронакризис и восстановление бизнеса после карантина. Участие бесплатное, но необходимо зарегистрироваться.
На конференции выступят:
- Алексей Авдеев, СЕО и партнер Calltouch;
- Борис Дьяконов, основатель банка «Точка»;
- Макс Крайнов, CEO Aviasales;
- Даниил Шулейко, генеральный директор «Яндекс.Такси» и «Яндекс.Лавка»;
- Дмитрий Сергеев, генеральный директор AliExpress Russia;
- Евгений Мовчан, генеральный директор сети «Петрович».
Спикеры обсудят настоящее и будущее электронной торговли, развитие экосистемы городских сервисов во время пандемии, желание вернуться к бизнес-показателям января 2020 года и другие темы, а также поделятся кейсами выживания и роста во время кризиса.
Участники смогут пообщаться со спикерами, задать им вопросы по теме выступлений, а также заняться нетворкингом в чатах конференции. Участие бесплатное, но необходимо зарегистрироваться — сделать это можно на сайте Callday 2020.
Фото на обложке: mariakray / Shutterstock
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