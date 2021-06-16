Сервис сквозной аналитики Calltouch запустил e-mail трекинг, позволяющий отслеживать каждое входящее обращение и фиксировать рекламный источник, с которого пришел запрос. В сервисе говорят, что до 20% процентов обращений к бизнесу приходят именно по почте.
Представлены две опции: статический и динамический трекинг. Первый используется для офлайн-каналов и работает по схеме «один подменный адрес почты — один рекламный источник», второй – для онлайн-каналов и генерирует уникальный адрес почты для каждого отправителя.
С помощью новой функции клиенты Calltouch смогут анализировать конверсию и стоимость обращения, его уникальность и отслеживать источник перехода на сайт, в том числе с какого устройства он был совершен.
«Сервис закрывает потребности той категории потребителей, которые по какой-то причине не могут общаться по телефону, а также дает возможность маркетологам и собственникам бизнеса отслеживать эффективность рекламы в режиме «одного окна» и оптимизировать ее в реальном времени», – отметили в компании.
Основанный в 2013 году Calltouch – российский разработчик сервиса на базе call tracking. Клиентами Calltouch являются крупнейшие российские автодилеры, застройщики и интернет-магазины.По данным из открытых источников, выручка сервиса в 2019 году составила 3,2 млрд рублей.
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Фото: Calltouch
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