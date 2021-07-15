«Считаем вину доказанной»: для Майкла Калви запросили шесть лет колонии условно

Прокуратура запросила шесть лет колонии условно для основателя инвестфонда Baring Vostok, гражданина США Майкла Калви. Его обвиняют в растрате 2,5 млрд рублей.
Прокурор посчитал, что обвиняемые были организованной группой и признал их вину доказанной. Фигурантам дела помимо Калви прокуратура запросила назначить аналогичный тип наказания.
Партнеру Baring Vostok Филиппу Дельпалю – пять лет условно, топ-менеджеру фонда Вагану Абгаряну – пять лет условно, Ивану Зюзину – 5,5 лет условно, бывшего генерального директора «Первого коллекторского бюро» Максима Владимирова – 4,5 года, бывшего директора по инвестициям «Восточного» Александра Цакунова – 4,5 года, бывшего генерального директора «Восточного» Алексея Кордичева – четыре года, передает РБК из зала Мещанского суда Москвы.
«Считаем вину обвиняемых доказанной», – сказал гособвинитель.
Наказание могут смягчить, если обвиняемые возместят ущерб.
Следствие считает, что Майкл Калви с фигурантами дела растратили 2,5 млрд рублей кредитов, которые банк «Восточный» дал «Первому коллекторскому бюро», аффилированному с Baring Vostok. Уголовное дело было возбуждено в 2019 году. На данный момент Калви и другие фигуранты дела находятся под домашним арестом.
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Фото: bugabooks
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