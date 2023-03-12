Индийский миллиардер Амбани планирует возродить конкурента Coca-Cola

Владелец холдинга Reliance Industries Мукеш Амбани заявил о желании перезапустить бренд газированных напитков Campa Cola. С 1970-х годов эта компания лидировала на рынке Индии.

О планах Амбани рассказал CNN, ссылаясь на пресс-службу Reliance Group. По данным телеканала, Campa Cola вернется на индийский рынок безалкогольных напитков с тремя вкусами: классическая кола, лимон и апельсин.

«Представляя Campa в ее новом воплощении, мы надеемся вдохновить потребителей разных поколений принять этот поистине культовый бренд и вызвать новый ажиотаж в сегменте напитков», — отметили в пресс-службе холдинга.

Собеседники CNN уверены в успехе запуска, поскольку возвращение Campa Cola должно вызвать ностальгические чувства у жителей страны среднего возраста, которые пили напиток в юности.

Coca-Cola появилась в Индии в 1950-х годах, но ушла с местного рынка спустя 20 лет, поскольку правительство страны требовало, чтобы компания раскрыла рецепт своего напитка.

Созданная компанией Pure Drinks Group в 1970-х годах Campa Cola на десятилетия стала лидером индийского рынка, а ее слоган гласил: «Великий индийский вкус».

После возвращения Coca-Cola и Pepsi в Индию в 1990-х годах популярность местной газировки начала падать, а в начале 2000-х последний завод Cama Cola был закрыт. Reliance Industries выкупила бренд в 2022 году за $2,8 млн.

Мукеш Амбани — богатейший миллиардер Азии. Forbes оценивает состояние 65-летнего предпринимателя в $83,4 млрд.

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