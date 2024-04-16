Экосистема для студентов «Кампус» привлекла инвестиции на масштабирование бизнеса

Экосистема для студентов «Кампус» привлекла инвестиции от группы инвесторов на масштабирование бизнеса. Средства привлекли в рамках бридж–раунда финансирования, сумма не раскрывается. Полноценный инвестраунд компания ожидает уже в 2024 году.

Цифровая экосистема для студентов вузов «Кампус» привлекла инвестиции в формате конвертируемого займа в рамках бирдж–раунда финансирования. Сумма инвестиций не раскрывается, сообщил RB.RU представитель международной организации инвесторов Investoro, которая выступила одним из инвесторов.

В раунде также участвовали другие инвесторы, в том числе основатель образовательного проекта «Инфоурок» Игорь Жаборовский.

«Этот бридж раунд финансирования является промежуточным шагом к большому раунду, который нас ждет в этом году и валидацией инвесторов, в портфелях которых уже есть успешные образовательные платформы», – отметил генеральный директор «Кампуса» Кирилл Ласкин.

В октябре 2023 года «Кампус» привлек 10 млн рублей в рамках дня инвестора «Сколково». На эти деньги стартап купил приложение для создания экосистемы и органического трафика, запустил MVP, масштабировал линейку курсов.

Текущие привлеченные средства «Кампус» планирует направить на закрытие сделки по приобретению мобильного приложения, рост пользователей и выручки и создание новой модели монетизации.

«Кампус» представляет собой экосистему для удобства студентов — помогает им видеть расписание занятий, аналитику по преподавателям, мероприятия и стажировки, студенческие скидки и программы.

По собственным данным компании, приложением «Кампуса» пользуются более 200 тыс. студентов из 55 университетов ежемесячно. Приложение бесплатное и монетизируется за счет продаж курсов, рекламных интеграций и продаже вузам мультифункциональной платформы.

По данным ЕГРЮЛ, основным учредителем ООО «Матклаб» является его генеральный директор Кирилл Ласкин с долей 81%.

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