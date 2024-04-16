Экосистема для студентов «Кампус» привлекла инвестиции на масштабирование бизнеса

Экосистема для студентов «Кампус» привлекла инвестиции от группы инвесторов на масштабирование бизнеса. Средства привлекли в рамках бридж–раунда финансирования, сумма не раскрывается. Полноценный инвестраунд компания ожидает уже в 2024 году.
Цифровая экосистема для студентов вузов «Кампус» привлекла инвестиции в формате конвертируемого займа в рамках бирдж–раунда финансирования. Сумма инвестиций не раскрывается, сообщил RB.RU представитель международной организации инвесторов Investoro, которая выступила одним из инвесторов.
В раунде также участвовали другие инвесторы, в том числе основатель образовательного проекта «Инфоурок» Игорь Жаборовский.
«Этот бридж раунд финансирования является промежуточным шагом к большому раунду, который нас ждет в этом году и валидацией инвесторов, в портфелях которых уже есть успешные образовательные платформы», – отметил генеральный директор «Кампуса» Кирилл Ласкин.
В октябре 2023 года «Кампус» привлек 10 млн рублей в рамках дня инвестора «Сколково». На эти деньги стартап купил приложение для создания экосистемы и органического трафика, запустил MVP, масштабировал линейку курсов.
Текущие привлеченные средства «Кампус» планирует направить на закрытие сделки по приобретению мобильного приложения, рост пользователей и выручки и создание новой модели монетизации.
«Кампус» представляет собой экосистему для удобства студентов — помогает им видеть расписание занятий, аналитику по преподавателям, мероприятия и стажировки, студенческие скидки и программы.
По собственным данным компании, приложением «Кампуса» пользуются более 200 тыс. студентов из 55 университетов ежемесячно. Приложение бесплатное и монетизируется за счет продаж курсов, рекламных интеграций и продаже вузам мультифункциональной платформы.
По данным ЕГРЮЛ, основным учредителем ООО «Матклаб» является его генеральный директор Кирилл Ласкин с долей 81%.
Фото на обложке: Only background /
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 «Сбер» планирует покупку онлайн-школ «Нетология» и «Фоксфорд»
- 2 Автовебинары: плюсы и минусы онлайн-мероприятия в записи
- 3 Профессионал или инфоцыган: как распознать современного торговца «змеиным маслом» и не попасть в ловушку
- 4 Машины не восстанут, но вылететь с работы можно: разбираемся, зачем осваивать нейросети
- 5 Конкуренция в сфере EdTech: узкопрофильные площадки против мультиплатформ
ВОЗМОЖНОСТИ
20 апреля 2024
21 апреля 2024
21 апреля 2024