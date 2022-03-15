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Канада ввела новые персональные санкции в отношении России

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Канада ввела новые персональные санкции в отношении России. Они коснутся пятнадцати российских чиновников, силовиков и военных. Ранее Канада ввела санкции против главы ЦИК Эллы Памфиловой, Романа Абрамовича и Алишера Усманова.

Канада ввела новые персональные санкции в отношении России

Дополненный санкционный список Канады опубликован на сайте правительства страны.

Санкции введены против пятнадцати чиновников, силовиков и военных:

  1. главнокомандующий ВМФ Николай Евменов;
  2. первый заместитель главнокомандующего ВМФ Андрей Воложинский;
  3. главнокомандующий ВКС Сергей Суровикин;
  4. заместитель главнокомандующего воздушно-космическими силами Сергей Дронов;
  5. командующий черноморским флотом Игорь Осипов;
  6. первый заместитель командующего черноморским флотом Сергей Пинчук;
  7. заместитель командующего черноморским флотом Аркадий Романов;
  8. заместитель главнокомандующего ВМФ РФ Владимир Касатонов;
  9. начальник национального центра управления обороной Михаил Мизинцев;
  10. пресс-секретарь министра обороны РФ Игорь Конашенков;
  11. глава ФСО Дмитрий Кочнев;
  12. первый заместитель главы ФСБ Сергей Королев;
  13. временно исполняющий обязанности главы МЧС Александр Чуприян;
  14. вице-председатель правительства РФ Дмитрий Григоренко;
  15. глава министерства экономического развития Максим Решетников.

Ранее Канада ввела персональные санкции против главы ЦИК РФ Эллы Памфиловой, бизнесменов Романа Абрамовича и Алишера Усманова.

Фото на обложке: ffikretow / Shutterstock

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