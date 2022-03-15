Канада ввела новые персональные санкции в отношении России. Они коснутся пятнадцати российских чиновников, силовиков и военных. Ранее Канада ввела санкции против главы ЦИК Эллы Памфиловой, Романа Абрамовича и Алишера Усманова.
Дополненный санкционный список Канады опубликован на сайте правительства страны.
Санкции введены против пятнадцати чиновников, силовиков и военных:
- главнокомандующий ВМФ Николай Евменов;
- первый заместитель главнокомандующего ВМФ Андрей Воложинский;
- главнокомандующий ВКС Сергей Суровикин;
- заместитель главнокомандующего воздушно-космическими силами Сергей Дронов;
- командующий черноморским флотом Игорь Осипов;
- первый заместитель командующего черноморским флотом Сергей Пинчук;
- заместитель командующего черноморским флотом Аркадий Романов;
- заместитель главнокомандующего ВМФ РФ Владимир Касатонов;
- начальник национального центра управления обороной Михаил Мизинцев;
- пресс-секретарь министра обороны РФ Игорь Конашенков;
- глава ФСО Дмитрий Кочнев;
- первый заместитель главы ФСБ Сергей Королев;
- временно исполняющий обязанности главы МЧС Александр Чуприян;
- вице-председатель правительства РФ Дмитрий Григоренко;
- глава министерства экономического развития Максим Решетников.
Ранее Канада ввела персональные санкции против главы ЦИК РФ Эллы Памфиловой, бизнесменов Романа Абрамовича и Алишера Усманова.
Фото на обложке: ffikretow /
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