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Спрос на покупку автомастерских в России вырос в пять раз

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

С января 2022 года спрос на покупку автосервисов и автомастерских в России вырос в пять раз. Значительный рост особенно заметен в Екатеринбурге, Краснодаре, Казани, Перми, Саратове и Красноярске.

Спрос на покупку автомастерских в России вырос в пять раз

В Санкт-Петербурге, Тюмени, Ижевске, Новосибирске стали чаще искать предложения по продаже готового автосервисного бизнеса. Предложение же объектов, связанных с обслуживанием и ремонтом автомобилей, в среднем выросло вдвое,  сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование «Авито».

В «Авито» отметили, что рост спроса на услуги ремонта и отсутствие формальных ограничений на работу с запчастями, поставляемыми по схеме параллельного импорта, делает покупку готового бизнеса по обслуживанию машин перспективным направлением с быстрой окупаемостью.

В этом году 77,3% владельцев гарантированных автомобилей стали меньше обращаться к официальным диллерам, при этом к заа помощью независимых СТО стали обращаться чаще — 11%.

Глава сервисного направления Fresh Auto Илья Иванский предположил, что в 2023 году спрос на услуги сервиса у официальных дилеров вырастет на 15-30% на фоне общего расширения рынка: владельцы не захотят продавать автомобили в условиях дефицита и взлета цен: они чаще станут посещать сервисные центры.

Фото на обложке: Standret / Shutterstock

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