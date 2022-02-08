Доля импорта на авторынке России выросла до 22%

В прошлом года доля на рынке легковых автомобилей в России выросла по сравнению с 2019 годом и составила 22%. При этом в первой половине года темпы роста были значительно выше.

В 2021 году россияне импортировали 338,9 тыс. штук легковых автомобилей. Рост в первом полугодии объясняется эффектом низкой базы первой половины 2020 года, сообщил «Коммерсантъ».

На результаты повлияло увеличение продаж китайских марок: только компания Chery продала 37,1 тыс. машин, Geely — 24,6 тыс автомобилей.

За минувший год выросли также поставки новых электрокаров почти до 2,3 тыс. машин. Больше всего их ввозили в конце 2021 года, когда стало известно, что льготу по ввозной пошлине отменя, заключил аналитик «Автостата» Сергей Удалов.

На рост импорта, по мнению участников рынка, повлиял недостаток предложений при активном спросе на российском рынке. Они считают, что в дальнейшем импорт продолжит сокращаться, так как российские заводы покроют массовый спрос. Исключением могут стать китайские марки, поставки которых могут продолжиться и при нормализации с доступностью машин.

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