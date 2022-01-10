С начала года в России автомобили подорожали на 3%

С 1 января цены на машины в России выросли в пределах 3%. На ценообразование повлияла и стоимость сырья, которое использует для автопроизводства.
Подорожали также и марки, которые уже недавно увеличивали цены. Купить автомобиль по прошлогодней цене сложно, так как в основном на складах встречаются невостребованные предложения, сообщил «Коммерсантъ».
С начала года у Mitsubishi цены выросли на 1,5%-2%, у Kia — 2-4%, Mercedes — на 1,5%, у Toyota и Lexus — на 2–3%.
Глава «Фаворит Моторс» Владимир Попов подчеркнул, что повышение цен на более чем на 3%, как правило, отпугивает клиентов, поэтому компании стараются укладываться в эти значения.
На рынке все еще существует нехватка автомобилей, так как производители комплектующих пока не вышли на планируемый объем, что вызывает задержки производств. По словам участников рынка, ситуация стабилизируется к середине 2022 года.
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Фото на обложке: Unsplash
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