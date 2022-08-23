Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Аренда автомобиля становится популярнее его покупки в кредит

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Сервис долгосрочной аренды автомобиля в России выгоднее его покупки в среднем на 20%. Следующие пять лет тенденция будет только развиваться. 

Аренда автомобиля становится популярнее его покупки в кредит

Аренда автомобиля избавляет клиентов от необходимости заниматься постановкой автомобиля на учет, его ремонтом и обслуживанием, говорится в исследовании «ВТБ Лизинг» и НАПИ, с результатами которого ознакомился «Коммерсантъ».

Ценовое преимущество аренды перед автокредитом связано с наблюдающимся на рынке дефицитом запчастей и подорожанием официальных сервисных услуг.

В исследовании говорится, что наибольшую финансовую выгоду от лизинга клиент получает в случае оформления подписки на машину комфорт-класса.

И все же эксперты рынка сомневаются, что лизинг в России может стать востребованным и выгодным продуктом для массового пользователя.

Фото на обложке: Unsplash

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 «Авто.ру» запустил сервис для обмена автомобилями
  2. 2 Будущее рынка электромобилей: пан или пропал?
  3. 3 Альтернативное топливо: на чем будут ездить автомобили будущего
  4. 4 Как сэкономить на авто для бизнеса?
  5. 5 Когда стоит задуматься об автомобиле по подписке?
AgroCode Hub
Последние новости, актуальные события и нетворкинг в AgroTech-комьюнити — AgroCode Hub
Присоединяйся!

ВОЗМОЖНОСТИ

24 августа 2022

Speed Dating #Web 3.0

31 августа 2022

HSE Fest 2022

31 августа 2022

Питч-сессия в рамках WorldFood Moscow 2022

Все ВОЗМОЖНОСТИ