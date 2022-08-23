Аренда автомобиля становится популярнее его покупки в кредит

Сервис долгосрочной аренды автомобиля в России выгоднее его покупки в среднем на 20%. Следующие пять лет тенденция будет только развиваться.

Аренда автомобиля избавляет клиентов от необходимости заниматься постановкой автомобиля на учет, его ремонтом и обслуживанием, говорится в исследовании «ВТБ Лизинг» и НАПИ, с результатами которого ознакомился «Коммерсантъ».

Ценовое преимущество аренды перед автокредитом связано с наблюдающимся на рынке дефицитом запчастей и подорожанием официальных сервисных услуг.

В исследовании говорится, что наибольшую финансовую выгоду от лизинга клиент получает в случае оформления подписки на машину комфорт-класса.

И все же эксперты рынка сомневаются, что лизинг в России может стать востребованным и выгодным продуктом для массового пользователя.

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