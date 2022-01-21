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Продажи подержанных легковушек за год выросли на 25%

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Россияне за прошлый год купили 6,06 млн подержанных легковых автомобилей с пробегом. Это почти четверть больше продаж в 2020 году. На иномарки пришлось — 4,31 млн машин, на отечественные — 1,74 млн автомобилей.

Продажи подержанных легковушек за год выросли на 25%

Самые популярные марки среди россиян — Lada, Toyota, Kia, Nissan, Hyundai, сообщили «Ведомости» со ссылкой на исследование «Автостат инфо».

В десятку популярных брендов на вторичном рынке также вошли Volkswagen, Renault, Chevrolet, Ford и Mitsubishi. Эти марки показали рост продаж, динамика исчисляется двузначными числами.

Больше всего сделок по перепродаже легковушек было проведено в Москве и Московской области. На эти регионы пришлось почти 12% всех вторичных продаж. Более 5% рынка находится в Краснодарском крае, 3,4% – в Санкт-Петербурге, 3% – в Ростовской области.

 Средняя цена подержанного легковой машины в январе наступившего составила 1,05 млн рублей, впервые превзойдя символическую миллионную отметку. Рост цен в декабре 2021 года составил 8%, по расчетам агентства.

Аналитики агентства связывают рост вторичного рынка с дефицитом новых автомобилей. Заводы не справлялись с выпуском из-за отсутствия комплектующих.  По их словам, если дефицит чипов сохранится, то цены на подержанные легковушки продолжат расти.

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Фото на обложке: Fedorovekb / Shutterstock

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