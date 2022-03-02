Продавцы стали массового снимать объявления о продаже автомобилей

Частные продавцы автомобилей и дилеры в последние дни на фоне нестабильной ситуации на рынке начали останавливать продажи, сообщила пресс-служба портала об автомобилях «Дром».
«За последние четыре дня частные и коммерческие продавцы начали беспрецедентно останавливать торговлю авто», — пишет «Интерфакс» со ссылкой на «Дром». Так, на 28 февраля 2022 года количество авто, снятых с продажи, увеличилось на 53% по сравнению с неделей ранее.
Отмечается, что наиболее активно сворачиваются продажи новых автомобилей. По данным автопортала, дилеры сократили размещение объявлений на 60% в течение последней недели. При этом часть зарубежных автопроизводителей (ВMW, Volkswagen, GM и Volvo) ранее заявили, что приостановят поставоки автомобилей в РФ.
У частных продавцов нет уверенности, что они смогут на вырученные от продажи автомобиля деньги приобрести взамен что-то достойное, пояснили в «Дром». «Дилеры в свою очередь "замораживают" машины до прояснения текущих событий: согласно новым директивам от дистрибьюторов и общей ситуации на рынке», — отмечают в компании.
Вместе с активным сокращением предложения растет спрос на автомобили. Так, по данным «Дром», за неделю он увеличится на 35%. На сегодняшний день рынок продолжает оставаться нестабильным, добавили в компании.
Фото на обложке: Yakov Oskanov /
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