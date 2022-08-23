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Россияне столкнулись со cложностями при оплате бессрочными картами Visa и Mastercard

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Россияне пожаловались на трудности при оплате картами с истекшим сроком действия Visa и Mastercard. Часть онлайн-магазинов и сервисов не принимают их. Наличие проблемы признали в ЦБ, НСПК. Банки сообщили, что сложности носят единичный характер, узнали «Известия».

Россияне столкнулись со cложностями при оплате бессрочными картами Visa и Mastercard

В марте Visa и Mastercard объявили об уходе из России. Тогда в Национальной системе платежных карт (НСПК) эмитентам и эквайерам рекомендовали поддержать использование выпущенных на физическом носителе карт с истекшим сроком действия

В итоге их держатели могли использовать карты внутри России. Ограничения касались лишь трансграничных платежей и транзакций за рубежом. 

Сейчас у клиентов ряда крупных банков появились проблемы при оплате просроченными картами на территории РФ: кому-то не удалось привязать карту к «Яндекс.Go», кому-то оплатить товары на Wildberries.

Эксперты объяснили, что сбои могут возникнуть из-за отсутствия необходимых настроек, позволяющих пропускать оплату через просроченные карты Visa и Mastercard.

Фото на обложке: Unsplash

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