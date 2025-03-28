В России темп прироста платежей картами упал в 2,6 раза в 2024 году

Чем это вызвано? В ЦБ считают, что тенденция связана со сменой предпочтений пользователей из-за выхода на рынок альтернативных способов оплаты. Например, отмечает регулятор, в последние годы очень популярной стала Система быстрых платежей (СБП). Рост покупок через нее в 2024 году увеличился в 2,2 раза как по количеству, так и по объему, уточнили в ведомстве.

Там также рассказали, что в прошлом году показатели переводов между физлицами через СБП практически сравнялись с аналогичными показателями переводов с карты на карту — 9,5 млрд на сумму 61,7 трлн рублей и 9,1 млрд на сумму 64,2 трлн рублей соответственно.

При этом карты все же остаются самым популярным средством безналичной оплаты среди россиян, подчеркнули в ЦБ. По данным регулятора, в 2024 году эмиссия банковских карт за год увеличилась на 14,8%. На 1 января 2025-го выпущено 515,8 млн карт, или 3,4 карты на одного жителя страны.

Для чего россияне используют карты? Наиболее часто россияне использовали карты для оплаты товаров и услуг (84,8% по количеству и 36,2% по объему), а также для переводов друг другу (11,9% и 38,2% соответственно). В то же время снятие наличных с применением карт осталось на относительно низком уровне — 2,4% по количеству и 22,3% по объему.

В начале марта председатель ЦБ Эльвира Набиуллина на совещании с членами кабмина рассказала, что в ведомстве обсуждают ограничение числа платежных карт, которые можно будет оформить на одного человека. По ее словам, эта мера нужна для борьбы с дропперами — посредниками, которые помогают мошенникам выводить и обналичивать похищенные деньги.

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