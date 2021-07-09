«Карточный вендинг»: в картоматах можно будет получить перевыпущенную банковскую карту

В специальных картоматах, установленных, в частности, в торговых центрах, можно будет получить перевыпущенную банковскую карту – без похода в офис или ожидания курьера. Такую опцию тестируют в «Райффайзенбанке».
Клиенты, которым доступна опция перевыпуска карты через картомат, получат уведомление об этом через мобильный банк, сообщили в пресс-службе «Райффайзенбанка». Код нужно будет ввести на экране картомат, после чего он сам определит, какой тип карты нужно выдать.
«Картоматы – это абсолютно новый канал по выдаче карт, аналогов которому нет на рынке. Теперь пользоваться нашими сервисами в городах цифрового присутствия станет еще проще и удобнее», – отметила руководитель управления каналов продаж «Райффайзенбанка» Мария Магдеева.
Пилотный проект запущен в Новосибирске, он продлится до конца октября. Пока доступен только перевыпуск карты, срок действий которой скоро истекает.
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