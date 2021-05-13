Белая ворона: цена альткоина Cardano обновила максимум несмотря на обвал крипторынка

Несмотря на обвал крипторынка, за день потерявшего 8,4% капитализации, альткоин Cardano, особенность которого в меньшем потреблении энергии для майнинга, вырос в цене на 10% до $1,88. Оба события связаны с отказом Илона Маска принимать биткоины в качестве оплаты в своей компании Tesla.
По данным на 21:10 МСК, Cardano торгуется по $1,878. В течение торгового дня валюта подорожала на 10%.
Cardano – децентрализованный протокол, который стремится восполнить недостатки Ethereum. Cardano использует систему PoS (Proof-of-Stake — доказательство доли владения) вместо PoW (Proof-of-Work — доказательство выполнения работы). Это означает, что валюта не потребляет так много энергии, как Bitcoin и Ethereum.
13 мая трейдеры потеряла на фоне падения крипторынка $4 млрд. Капитализация криптовалют упала на 8,4% до $2,3 трлн. Сильнее других подешевел биткоин – на 11%. Поводом для этих событий стало заявление Илона Маска о том, что Tesla не будет принимать биткоин в качестве оплаты из-за «неэкологичности» – для его майнинга потребляется слишком много энергии.
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Фото на обложке: Shutterstock.com
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