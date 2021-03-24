MedTech-стартап Care Mentor AI запустит пилотный проект с Novartis

Компания-разработчик нейросетевых платформ для лучевой диагностики Care Mentor AI выиграла в акселерационной программе Novartis. Компания вошла в топ-3 лучших команд конкурса, рассказал RB.ru представитель стартапа.

Отмечается, что Care Mentor AI обошла 159 претендентов, получив право на совместный проект с международной фармацевтической компанией Novartis.

Партнеры планируют реализовать проекты по применению сервисов компьютерного зрения в сфере лучевой диагностики. Так, компании намерены использовать указанные технологии в маммографии и КТ для выявления раковых опухолей. Также в планах Care Mentor AI и Novartis научное сотрудничество по разработке решения для МРТ головного мозга.

«Для нас пилотный проект с Novartis — большая честь и ответственность. Мы верим, что ... те разработки, которые сегодня кажутся фантастическими технологиями, в скором времени будeт неотъемлемой частью здравоохранения и будут помогать более точно и быстро диагностировать даже самые сложные случаи», — отметила директор по развитию бизнеса компании Care Mentor AI Инна Мороз.

Care Mentor AI — это система технологий ИИ для анализа и интерпретации результатов лучевых методов исследования. Компания была основана в 2018 году Павлом Ройтбергом и Владимиром Никольским.

Novartis International — фармацевтическая компания, производитель фармацевтических препаратов. По собственным данным, компания работает в 140 странах со штаб-квартирой в швейцарском Базеле.

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Фото: Roman Zaiets / Shutterstock