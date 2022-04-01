Большая часть россиян захотела сменить профессию

Компания GeekBrains провела исследование среди россиян и оценила спрос на дополнительное профобразование в сфере IT и Digital. В опросе участвовали более 464 тыс. человек — пользователи платформы, слушатели программ обучения, мастер-классов и собственных мероприятий. RB.RU ознакомился с результатами исследования.

В марте 54,5% россиян планировали получить новую профессию, еще 50,5% намерены были увеличить свой доход. При этом женщины чаще мужчин хотели зарабатывать больше — 52,6% против 48,1%.

Соискатели на работу и пенсионеры хотели бы овладеть новыми навыками для удаленной работы — дистанционно работать планируют 52,2% и 38,8% соответственно.

В компании отметили, что стабильно наблюдают стремление людей получить новую профессию и перейти в IT-сферу. В начале года 42,1% респондентов готовы были начать обучение моментально, в марте их уже — 49,8%.

Возможность получить дополнительное образование в области программирования и разработки интересна 31,2% россиян. Больше всего этим интересуются студенты и наемные сотрудники — 34% и 31,7% соответственно.

Желающие трудоустроиться и пенсионеры также отметили этот вариант карьерной траектории как перспективный: 30,6% и 22,7% соответственно. Среди самозанятых стремление стать разработчиком отметили 30,1% опрошенных.

Другая популярная профессия у участников исследования — тестировщик. Ею бы хотели овладеть 17,7% россиян. Однако практически четверть респондентов отметили, что пока не определились, готовы ли связать свою карьеру с программированием, и только 14,8% заявили, что программирование не интересно.

Заинтересованность женщин в изучении профессий в программировании и разработке в 2,5 раза меньше в сравнении с мужчинами: 17,5% против 47,1%.

Среди других популярных профессий у респондентов — дизайн, SMM-менеджмент и маркетинг. Развитие в сфере маркетинга, как и в дизайне, больше всего интересно самозанятым (27,5%) и студентам (24,3%). Кроме того, лидирующие позиции среди данных категорий респондентов занимает SMM-менеджмент с долей 28%.

Пенсионеры чаще интересовались профессией специалиста по настройке рекламы в интернете (15%), вероятно потому, что она для них более понятна, чем SMM-менеджер и маркетолог.

Фото на обложке: Elle Aon / Shutterstock