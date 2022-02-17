«Эйч» запустил формат индивидуальных консультаций с топ-менеджерами компаний

Сервис развития карьеры «Эйч» организовал формат индивидуальных консультаций по развитию профессиональных навыков с топ-менеджерами компаний. Онлайн-сессия длительностью в один час в среднем стоит от 3 до 42 тысяч рублей в зависимости от уровня эксперта.

О запуске нового формата в «Эйч» RB рассказал представитель компании.

Топ-менеджеры компаний, таких как Spotify, Google, Apple, Сбер, Яндекс, VK за определенную плату дадут клиенту консультации по развитию профессиональных навыков (hard skills).

Консультации длятся один час. Их стоимость зависит от эксперта, которого выберет клиент. Например, сессия с руководителем группы продаж в «Авито» Андреем Туяпкаевым стоит 4 тыс. рублей за 60 минут, а с генеральным директором агентства Setters Евгением Давыдовым – 42 тыс. рублей за час.

«Конечно проще всего расти, когда тебя ведет эксперт, его опыт помогает самостоятельно принять взвешенное решение избежав стопроцентного провала. Поэтому мы сделали индивидуальные занятия с лидерами digital-индустрии, которые помогут амбициозным ребятам добиться новых высот», – отметил генеральный директор «Эйч» Антон Фатеев.

Чтобы купить консультацию, клиенту сперва нужно записаться на консультацию по оценке навыков на сайте проекта. Платформа согласует дату с экспертом и организует встречу.

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