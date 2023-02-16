КРОК даст уроки карьерной цифровизации для sales-менеджеров

Компания КРОК открывает регистрацию на спецпроект Sales UPgrade для менеджеров, готовых развиваться в b2b-продажах в ИТ. В рамках двухнедельной программы участники погрузятся в принципы продаж и приобретут знания, которые помогут начать работу в сфере цифровых технологий. Лучшие выпускники получат предложение о трудоустройстве в КРОК.

По оценке TAdviser, объем российского рынка ИТ-услуг по итогам 2021 года увеличился на 15% и составил 485 млрд рублей. Данных за 2022 год еще нет, но в целом можно говорить о том, что ИТ-компании чувствуют себя уверенно и ищут новые пути развития, а ИТ-специальности остаются востребованными, и спрос на них будет только расти.

Сменить отрасль и продолжить карьеру на ИТ-рынке менеджерам b2b-продаж поможет образовательный проект от КРОК. В рамках двухнедельной программы участники смогут применить новые знания на практике и получить обратную связь от успешных продавцов ИТ-услуг.

Принять участие в проекте могут менеджеры с опытом работы в сфере b2b-продаж от трех лет и умением работать с «холодными» контактами, понимать запросы и потребности клиента. По итогам программы лучшим участникам предложат стать частью команды КРОК.

«КРОК всегда был местом притяжения людей, готовых отвечать на вызовы рынка и быть на одной волне с тенденциями. Именно поэтому для нас важен предыдущий опыт участника и высокий уровень его мотивации изменить свою жизнь, расширить карьерные горизонты, а также повысить уровень собственного дохода. Это программа для тех, кто чувствует необходимость в постоянном развитии, кто считает, что его доход зависит только от него самого», — говорит Иван Рубцов, заместитель генерального директора по работе с ключевыми клиентами компании, член совета директоров КРОК.

Ключевым спикером курса выступит Алексей Марушевский — b2b-консультант, управляющий партнер ABM-expert, директор Boon Edam Россия. Он обладает двадцатилетним опытом в маркетинге и продажах на сложных рынках. Своим опытом также поделятся директора по продажам компании КРОК. Они познакомят участников с рынком ИТ-решений, особенностями аккаунтинга в ИТ.

Подать заявку и изучить информацию об этапах отбора можно на сайте проекта до 20 марта. Программа стартует 3 апреля.

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