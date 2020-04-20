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«Отраслей, которые вообще не оправятся от кризиса, нет». Как прошла онлайн-встреча с Аленой Владимирской

Новости
Евгения Хрисанфова
Евгения Хрисанфова

Comm&Tech Correspondent

Евгения Хрисанфова

17 апреля состоялась онлайн-встреча, посвященная карьере и профессиональному росту в сфере туризма. В качестве эксперта выступила Алена Владимирская, известный российский хэдхантер. Мероприятие — часть проекта Moscow Travel Hub, созданного столичным Комитетом по туризму.

«Отраслей, которые вообще не оправятся от кризиса, нет». Как прошла онлайн-встреча с Аленой Владимирской

В онлайн-встрече приняли участие более 100 человек. Алена рассказала, как остаться востребованным специалистом во время кризиса и улучшить карьеру после его окончания. Специалист по рекрутингу затронула следующие темы:

  • профессиональное развитие на самоизоляции;
  • понимание своих уязвимых мест;
  • необходимые компетенции для специалистов из индустрии туризма;
  • сферы, где профессионал может применить свои знания и навыки;
  • образование, в том числе дистанционное;
  • непрерывное обучение;
  • карьера после кризиса.

Также во время встречи участники задали свои вопросы Алене.

Алена Владимирская

Алена Владимирская

Отраслей, которые вообще не оправятся от кризиса, нет, — это просто вопрос срока.  Но они не просто восстановятся, а видоизменятся: через какое-то время там появятся точки роста, потому что боссы будут искать для себя новые решения. И тут самое время брать на себя больше и предлагать идеи. В другой ситуации на них бы не обратили внимание, а сейчас благодаря этому вас начнут ценить и признают надежным партнером.

Алена Владимирская — известный российский хэдхантер, специалист по карьере и профессиональному развитию. Создала несколько проектов в сфере HR, среди которых агентство социального рекрутинга Pruffi и «Лаборатория карьеры Алены Владимирской». Публикует статьи о карьере, ситуации на рынке труда и профессиональном росте в разных СМИ, а также ведет блог на «Снобе».

Moscow Travel Hub — площадка для представителей индустрии туризма и гостеприимства, созданная Комитетом по туризму города Москвы. Цель площадки — развивать коммуникации внутри рынка, помогать строить партнерские отношения и запускать совместные проекты и продукты для туристов.

Фото на обложке: Dmitry Kalinovsky/Shutterstock

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