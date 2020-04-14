Алена Владимирская расскажет о развитии карьеры в индустрии туризма

17 апреля состоится онлайн-встреча с Аленой Владимирской, известным хэдхантером, основательницей рекрутингового агентства Pruffi и «Лаборатории карьеры Алены Владимирской». Встреча пройдет в рамках проекта Moscow Travel Hub, созданного столичным Комитетом по туризму. Мероприятие бесплатное, но для участия необходимо зарегистрироваться .

Алена объяснит, как не растерять навыки и сохранить спрос на свои услуги в период кризиса и самоизоляции. Во время встречи эксперт расскажет:



как профессионально развиваться во время карантина;

что нужно сделать, чтобы понять свои слабые стороны;

какие знания и умения пригодятся специалистам из туристической индустрии;

где получать образование;

почему непрерывное обучение необходимо всем;

как продуктивно учиться в интернете;

где могут найти применение навыки специалистов из сферы туризма;

как улучшить свою карьеру после кризиса.

Алена Владимирская — специалист по рекрутингу, карьере и профессиональному развитию. Работает в сфере HR 17 лет. Основала несколько собственных проектов, среди которых сервис карьерных консультантов«Антирабство», агентство социального рекрутинга Pruffi, а также «Лабораторию карьеры», в рамках которой занимается HR-продюсированием. Также опубликовала множество статей в СМИ о карьере.

В течение встречи участники смогут задать свои вопросы напрямую Алене.

Онлайн-встреча пройдет с 10:30 до 12:00 в сервисе для конференций Zoom. Узнать подробности и зарегистрироваться для участия можно на странице конференции на Timepad.



Moscow Travel Hub — площадка для представителей индустрии туризма и гостеприимства, созданная Комитетом по туризму города Москвы. Цель площадки — развивать коммуникации внутри рынка, помогать строить партнерские отношения и запускать совместные проекты и продукты для туристов.



Фото на обложке: Tim Photoguy/Unsplash