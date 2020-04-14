Алена Владимирская расскажет о развитии карьеры в индустрии туризма
17 апреля состоится онлайн-встреча с Аленой Владимирской, известным хэдхантером, основательницей рекрутингового агентства Pruffi и «Лаборатории карьеры Алены Владимирской». Встреча пройдет в рамках проекта Moscow Travel Hub, созданного столичным Комитетом по туризму. Мероприятие бесплатное, но для участия необходимо зарегистрироваться.
Алена объяснит, как не растерять навыки и сохранить спрос на свои услуги в период кризиса и самоизоляции. Во время встречи эксперт расскажет:
- как профессионально развиваться во время карантина;
- что нужно сделать, чтобы понять свои слабые стороны;
- какие знания и умения пригодятся специалистам из туристической индустрии;
- где получать образование;
- почему непрерывное обучение необходимо всем;
- как продуктивно учиться в интернете;
- где могут найти применение навыки специалистов из сферы туризма;
- как улучшить свою карьеру после кризиса.
Алена Владимирская — специалист по рекрутингу, карьере и профессиональному развитию. Работает в сфере HR 17 лет. Основала несколько собственных проектов, среди которых сервис карьерных консультантов«Антирабство», агентство социального рекрутинга Pruffi, а также «Лабораторию карьеры», в рамках которой занимается HR-продюсированием. Также опубликовала множество статей в СМИ о карьере.
В течение встречи участники смогут задать свои вопросы напрямую Алене.
Онлайн-встреча пройдет с 10:30 до 12:00 в сервисе для конференций Zoom. Узнать подробности и зарегистрироваться для участия можно на странице конференции на Timepad.
Moscow Travel Hub — площадка для представителей индустрии туризма и гостеприимства, созданная Комитетом по туризму города Москвы. Цель площадки — развивать коммуникации внутри рынка, помогать строить партнерские отношения и запускать совместные проекты и продукты для туристов.
Фото на обложке: Tim Photoguy/Unsplash
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