Российский бизнес столкнулся со срывом сроков грузоперевозок из Китая

В июне российский бизнес столкнулся со срывом сроков контейнерных грузоперевозок из Китая, следует из совместного обзора ПЭК, «Снежной Королевы», «ВЭД Агент», «Арнейс» и Asia Import Group. В текущем месяце среднее время ожидания порожнего контейнера и вакантного места на судне выросло до двух недель, а срок доставки увеличился на 36-50%.

В июне средний срок мультимодальной перевозки из КНР (по морю и железной дороге) составляет 55-60 дней. Это на треть (36%) больше, чем в мае. Прямые железнодорожные перевозки грузов идут в два раза дольше, чем в прошлом месяце — 30 дней в среднем.

Причины задержек

По словам директора азиатского направления ПЭК: GLOBAL Геннадия Чичина, причиной срыва сроков стал отложенный спрос и дефицит свободных мощностей. Так, сложности в финансовой логистике с Китаем спровоцировали недозагрузку судов с конца февраля до первой половины апреля.

Как поясняет управляющий директор «ВЭД Агент» Александр Дегтярев, из-за снижения импорта морские линии стали переориентировать флот на иные направления.

Одновременно из-за ситуации в Красном море и падения объемов экспорта из России сократилось количество порожних контейнеров, доступных для загрузки в КНР, уточнил специалист.

Сегодня компании смогли решить до 70% проблем с финансовой логистикой, отмечает генеральный директор Asia Import Group Артем Лылык. В сети «Снежная королева» сообщили, что в июне срок проведения платежей из РФ в Китай составляет 7-10 дней, что почти вдвое быстрее, чем в мае.

В результате этого, бизнес начал массово отгружать товары, создавая тем самым отложенный спрос на доставку. Порожних контейнеров и вакантных мест для транспортировки стало не хватать. По словам Артема Лылыка, задерживаются отправления и поездов Китая в РФ из-за роста потока товаров. Ожидание доступных мощностей занимает иногда до двух недель, добавляет Александр Дегтярев.

Рост цен

Повышение спроса закономерно спровоцировало рост цен. Так, в июне средняя стоимость морской доставки контейнерных грузов из КНР выросла на 30%, до $2500-3000 20`dc и $3500-5000 40`dc/HC. Перевозки железной дорогой стали дорожи на 40%, средняя стоимость — 8400-8600 40`dc.

Прогноз на июль

По мнению экспертов, ожидать к июлю увеличения числа порожнего оборудования в Китае не приходится. В следующем месяце их аренда продолжит дорожать, после этого вырастут тарифы и на сами перевозки. В июле цены могут вырасти на 5-10%, а к августу — уже на 20-30%.

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