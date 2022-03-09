Примерно 50% российского импорта и экспорта на сотни миллионов евро застряло в пути из-за санкций

По пути в Россию застряли грузы на сотни миллионов евро. Аналогичная ситуация складывается и с экспортом из РФ. Российские поставщики и перевозчики ведут поиск альтернативных маршрутов и стараются занять освобождающиеся ниши.

Список крупнейших логистических компаний, отказывающихся принимать грузы в России и доставлять отправления, растет с каждым днем, пишет «Российская газета». По данным директора по развитию бизнеса FM Logistic в России Алексея Мисаилова, приостановлено от 50 до 70% общего объема экспорта из РФ до тех пор, пока найдется возможность его перевозки.

Простаивает также более 50% импортных поставок, сообщил замгендиректора BMJ-logistics Константин Бондаренко. Он объясняет это отказом ряда крупных контейнерных линий от букинга судов в направлении российских портов. Наибольшие затруднения возникают при доставке товаров для нефтегазовой, химической и авиационной отраслей, а также некоторой электроники и продовольствия.

Проблемы есть с поставками самых различных категорий продукции, подтвердил зампред правления ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Леонов.

Зарубежные логистические компании объясняют кризис остановившимися авиаперевозками и общим неблагоприятным фоном в условиях антироссийских санкций. Как пояснили в российском представительстве Maersk, из-за закрытия воздушного пространства существенно удлинились маршруты авиперевозок и возросла их себестоимость.

По слом замгендиректора Maersk (Восточная Европа) по развитию и взаимодействию с госорганами Андрея Нараевского, прекращение поставок связано с затруднениями при прохождении грузов через европейские порты в Голландии и Германии. Таможенники вместо выборочной проверки ввели тотальный досмотр каждого контейнера, чтобы убедиться в отсутствии грузов двойного назначения, санкционных товаров или грузов для получателей, попавших под санкции. Это привело к тому что суда с контейнерами стоят в порту по неделе.

На ситуацию негативное влияние также оказали санкции в банковском секторе и запрет на проведение взаиморасчетов с участием российских компаний. Поэтому платежи также часто «зависают» в пути при переводе из России в Европу.

По мнению ведущего аналитика Mobile Research Group Эльдара Муртазина, сработал эффект домино. Уже произошедший разрыв логистических цепочек и негативные прогнозы стали поводом приостановить свою деятельность для большого числа иностранных компаний Так, Apple доставляла в РФ свою продукцию авиаперевозками. После взаимного закрытия неба Россией, США и Европой доставить новые смартфоны, ноутбуки или запчасти для гарантийного обслуживания оказалось попросту невозможно, указал эксперт.

Однако Мисаилов считает, что перебои в доставках товаров не связаны с введенными Евросоюзом ограничениями. Это решение руководства крупных западных экспедиторов и перевозчиков, утверждает он, добавляя, что FM Logistic, будучи частной французской компанией, продолжает свои операции в РФ по всем направлениям бизнеса.

Закрытие авиасообщения также не является критичным для доставки грузов, сообщил руководитель службы международной логистики и внешнеэкономической деятельности СДЭК Андрей Побежимов. Так, логистическая компания переформатировала маршруты доставки, чтобы исключить прямой вылет в РФ. Теперь грузы из США и Великобритании летят в Финляндию, откуда СДЭК доставляем их в РФ наземным транспортом

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