Стартап по выбору автомобилей Carl привлек новых инвесторов

В стартап инвестировали директор по новым продуктам «Яндекса» Дмитрий Степанов и экс-глава сервиса «Яндекс.Еда» Максим Фирсов.

Carl разрабатывает приложение для заказа автомобиля на тест-драйв без посещения дилерских центров. Пользователь заказывает модель в приложении, стартап привозит машину в указанное время и место. Водитель должен быть старше 23 лет и иметь стаж более трех лет.

Пока сервис работает только в Москве. Провести тест-драйв можно в пределах МКАД. Пользователя сопровождает представитель автодилера или Carl. Водитель может взять с собой еще одного человека. Брать багаж или животных нельзя.

В приложении можно забронировать машину, если она есть в наличии у партнеров стартапа. При заказе надо внести предоплату.