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Стартап по выбору автомобилей Carl привлек новых инвесторов

Новости
Ксения Самбулова
Ксения Самбулова

Новостной редактор

Ксения Самбулова

Стартап Carl, который помогает выбрать и купить автомобиль, привлек двух новых инвесторов. Об этом в фейсбуке написал основатель сервиса Виталий Малыхин. 

Стартап по выбору автомобилей Carl привлек новых инвесторов

В стартап инвестировали директор по новым продуктам «Яндекса» Дмитрий Степанов и экс-глава сервиса «Яндекс.Еда» Максим Фирсов. 

Carl разрабатывает приложение для заказа автомобиля на тест-драйв без посещения дилерских центров. Пользователь заказывает модель в приложении, стартап привозит машину в указанное время и место. Водитель должен быть старше 23 лет и иметь стаж более трех лет. 

Пока сервис работает только в Москве. Провести тест-драйв можно в пределах МКАД. Пользователя сопровождает представитель автодилера или Carl. Водитель может взять с собой еще одного человека. Брать багаж или животных нельзя.

В приложении можно забронировать машину, если она есть в наличии у партнеров стартапа. При заказе надо внести предоплату. 

Фото: Mikbiz / Shutterstock

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