Carlsberg Group расторгла лицензионные соглашения в России

Carlsberg Group расторгает лицензионные соглашения в России. Датская пивоваренная компания отзовет у «Балтики» лицензию на свои бренды, в числе которых Carlsberg, Tuborg, Kronenbourg, Baltika и другие. Решение стало ответом на указ президента РФ о временной передаче управления «Балтикой» российским властям.
Датская пивоваренная компания Carlsberg Group объявила об отзыве лицензии на свои бренды у российской компании «Балтика». Сообщение об этом опубликовано на сайте Carlsberg.
«Это ответ на указ президента от 16 июля 2023 года о временной передаче управления "Балтикой" российским властям», – говорится в заявлении Carlsberg Group.
Лицензионные соглашения с «Балтикой» позволяли ей производить и продавать продукцию Carlsberg Group, в том числе международных и региональных брендов. Согласно заявлению Carlsberg, «Балтика» сможет использовать имеющиеся запасы продукции и материалы для ее производства до 1 апреля 2024 года.
Структурам Carlsberg Group принадлежат почти 99% акций «Балтики». В июле указом Владимира Путина управление «Балтикой» было передано Росимуществу.
Carlsberg Group производит пиво под более чем 500 брендами, среди которых Carlsberg, Tuborg, Kronenbourg, 1664, Baltika.
Фото на обложке: bugra tombak /
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