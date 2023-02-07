Carlsberg планирует продажу российских активов в середине 2023 года

Датский производитель пива Carlsberg планирует подписать соглашение о продаже российского бизнеса уже в середине года, следует из финансовой отчетности компании за 2022 год.

Отмечается, что корпорация уже подыскивает потенциальных приобретателей российских активов. В РФ концерн владеет ООО «Пивоваренная компания "Батлтика"».

В настоящее время компания обозначила критерии для участников будущих торгов. Ожидается, что оферта будет запущена в I квартале текущего года.

В целом компания завершила год с чистым убытком в $156 млн. При этом в Carlsberg ожидает, что 2023 год будет сложным, поскольку рост цен на энергоносители отразится на производственных затратах.

В марте 2022 года после ввода российских войск на территорию Украины Carlsberg прекратила инвестиции в экспорт в РФ, а позднее остановил производство под флагманским брендом. В конце марта концерн покинул российский рынок.

В настоящее время активы компании классифицируются как предназначенные для продажи.

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