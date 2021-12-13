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Российская компания CarMoney планирует провести IPO

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Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Микрофинансовая компания CarMoney планирует первичное размещение акций в конце 2022 года. Она может стать стать первой российской МФО с листингом на бирже.

Российская компания CarMoney планирует провести IPO

Организация намерена получить финансирование через pre-IPO, а потом провести первичное размещение акций на одной из российских бирж, сообщил РБК. 

Величина пакета к продаже еще не определена, но компания намерена привлечь около 2–2,5 млрд рублей.

В России сейчас публичных микрофинансовых организаций нет. По данным «Эксперт РА», на 1 октября 2021 года на рынке обращаются облигации микрофинансовых компаний на 14,4 млрд рублей. Это, в частности, бумаги МФК «Займер», «МигКредит», «Быстроденьги» группы Eqvanta, MoneyMan, Webbankir. 

Сама CarMoney выпускает облигации с 2017 года, проходила оферту по первому выпуску два года назад. По данным Cbonds, сейчас в обращении находится четыре выпуска облигаций компании на 1,16 млрд рублей.

«Выход на рынок акций — большое конкурентное преимущество в части доступа к деньгам и сделкам M&A. Получив листинг на бирже, компания может с помощью допэмиссии получать средства на приобретение других МФО и за счет этого наращивать бизнес», — сказал управляющий директор ИК «Иволга Капитал» Дмитрий Александров.

Эксперт эту стратегию считает неплохой, учитывая последние тенденции: из-за ужесточения предельных ставок по займам ожидается уход многих небольших игроков с рынка, более крупные при наличии капитала могут покупать их портфели и получать новых клиентов. Однако он сомневается, что оценка всей компании будет больше 3 млрд рублей. 

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Фото на обложке: insta_photos / Shutterstock

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