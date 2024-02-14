Сооснователь OpenAI Андрей Карпати во второй раз покинул компанию. Карпати долго работал в OpenAI со момента основания, затем ушел в Tesla и развивал в компании технологию автопилота, после чего вернулся в OpenAI. Теперь же Карпати намерен заняться развитием личных проектов.
Сооснователь OpenAI Андрей Карпати уволился из компании. Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети.
Карпати работал в OpenAI со момента основания компании в 2015 году. В 2017 году он уволился из OpenAI и возглавил в Tesla направление по развитию технологии автопилота. В 2022 году Карпати ушел из Tesla и вернулся в OpenAI.
Теперь же Андрей Карпати намерен заниматься развитием собственных проектов, о существе которых не рассказал.
Фото на обложке: Camilo Concha /
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