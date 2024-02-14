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Сооснователь OpenAI Андрей Карпати во второй раз покинул компанию

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Сооснователь OpenAI Андрей Карпати во второй раз покинул компанию. Карпати долго работал в OpenAI со момента основания, затем ушел в Tesla и развивал в компании технологию автопилота, после чего вернулся в OpenAI. Теперь же Карпати намерен заняться развитием личных проектов.

Сооснователь OpenAI Андрей Карпати во второй раз покинул компанию

Сооснователь OpenAI Андрей Карпати уволился из компании. Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети.

Карпати работал в OpenAI со момента основания компании в 2015 году. В 2017 году он уволился из OpenAI и возглавил в Tesla направление по развитию технологии автопилота. В 2022 году Карпати ушел из Tesla и вернулся в OpenAI.

Теперь же Андрей Карпати намерен заниматься развитием собственных проектов, о существе которых не рассказал.

Фото на обложке: Camilo Concha / Shutterstock

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