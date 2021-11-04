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На Airbnb выставили точную копию квартиры Кэрри Брэдшоу из «Секса в большом городе»

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Точную копию квартиры героини фильма «Секс в большом городе» Кэрри Брэдшоу выставили на посуточную аренду на Airbnb. Интерьеры воссозданы до мельчайших деталей внутри квартиры в доме в Нью-Йорке. Одна ночь обойдется в $23 или 1600 рублей.

На Airbnb выставили точную копию квартиры Кэрри Брэдшоу из «Секса в большом городе»

Airbnb совместно с кинокомпанией Warner Bros. воссоздали интерьеры квартиры, в которой жила героиня голливудского фильма «Секс в большом городе» Кэрри Брэдшоу. Об этом сервис по аренде жилья рассказал в Instagram.

«Гости смогут прикоснуться к легендарному шкафу Кэрри, спуститься по ступенькам ее дома и выпить Cosmopolitan», – написано в сообщении Airbnb. 

Исполнительница главной роли – актриса Сара Джессика Паркер – также поддержала инициативу и принимала участие в создании проекта, о чем рассказала в Instagram. 

Квартира располагается в жилом доме на Манхэттене в Нью-Йорке. Интерьеры полностью соответствуют тем, что были в квартире Кэрри Брэдшоу в «Сексе в большом городе».

Квартира станет доступна для бронирования с 8 ноября. Одна ночь обойдется в $23 или около 1600 рублей по текущему курсу.  

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Фото: Airbnb

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