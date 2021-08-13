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Пользователи каршеринга поддержали ограничение на аренду автомобилей для неопытных водителей

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Пользователи каршеринга поддержали введение ограничения на аренду автомобилей для неопытных водителей, однако относятся к таким водителям положительно, гласят результаты исследования «Ситидрайва».

Пользователи каршеринга поддержали ограничение на аренду автомобилей для неопытных водителей

В исследовании «Ситидрайва» участвовали 1174 респондента, в том числе пользователи каршеринга, из крупных городов России. 

Идею ограничить доступ к краткосрочной аренде автомобилей водителям со стажем вождения менее 2 лет поддержали треть пользователей каршеринга. При этом 55% опрошенных заявили, что к начинающим водителям относятся положительно

48% респондентов считают, что при аренде автомобилей, в том числе премиального класса, желательно иметь солидный стаж, но ориентироваться нужно, в первую очередь, на фактический опыт и навык вождения, отметили в сервисе.

«53% респондентов не разделяют между собой тех, кто ездит на личных автомобилях, и тех, кто пользуется краткосрочной арендой, и относятся к ним совершенно одинаково. И только 7% опрошенных недолюбливают водителей каршеринга и считают, что водить необходимо только собственный автомобиль», – сообщили в «Ситидрайве».  

Половина опрошенных уверены, что возраст водителя вообще не имеет отношения к его навыкам вождения.

«Ситидрайв» входит в «Ситимобил» – часть совместного предприятия Mail.ru Group и «Сбера».

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Фото: «Ситидрайв»

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