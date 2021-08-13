Пользователи каршеринга поддержали ограничение на аренду автомобилей для неопытных водителей

Пользователи каршеринга поддержали введение ограничения на аренду автомобилей для неопытных водителей, однако относятся к таким водителям положительно, гласят результаты исследования «Ситидрайва».

В исследовании «Ситидрайва» участвовали 1174 респондента, в том числе пользователи каршеринга, из крупных городов России.

Идею ограничить доступ к краткосрочной аренде автомобилей водителям со стажем вождения менее 2 лет поддержали треть пользователей каршеринга. При этом 55% опрошенных заявили, что к начинающим водителям относятся положительно

48% респондентов считают, что при аренде автомобилей, в том числе премиального класса, желательно иметь солидный стаж, но ориентироваться нужно, в первую очередь, на фактический опыт и навык вождения, отметили в сервисе.

«53% респондентов не разделяют между собой тех, кто ездит на личных автомобилях, и тех, кто пользуется краткосрочной арендой, и относятся к ним совершенно одинаково. И только 7% опрошенных недолюбливают водителей каршеринга и считают, что водить необходимо только собственный автомобиль», – сообщили в «Ситидрайве».

Половина опрошенных уверены, что возраст водителя вообще не имеет отношения к его навыкам вождения.

«Ситидрайв» входит в «Ситимобил» – часть совместного предприятия Mail.ru Group и «Сбера».

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Фото: «Ситидрайв»