Пользователи каршеринга поддержали ограничение на аренду автомобилей для неопытных водителей

Пользователи каршеринга поддержали введение ограничения на аренду автомобилей для неопытных водителей, однако относятся к таким водителям положительно, гласят результаты исследования «Ситидрайва».
В исследовании «Ситидрайва» участвовали 1174 респондента, в том числе пользователи каршеринга, из крупных городов России.
Идею ограничить доступ к краткосрочной аренде автомобилей водителям со стажем вождения менее 2 лет поддержали треть пользователей каршеринга. При этом 55% опрошенных заявили, что к начинающим водителям относятся положительно
48% респондентов считают, что при аренде автомобилей, в том числе премиального класса, желательно иметь солидный стаж, но ориентироваться нужно, в первую очередь, на фактический опыт и навык вождения, отметили в сервисе.
«53% респондентов не разделяют между собой тех, кто ездит на личных автомобилях, и тех, кто пользуется краткосрочной арендой, и относятся к ним совершенно одинаково. И только 7% опрошенных недолюбливают водителей каршеринга и считают, что водить необходимо только собственный автомобиль», – сообщили в «Ситидрайве».
Половина опрошенных уверены, что возраст водителя вообще не имеет отношения к его навыкам вождения.
«Ситидрайв» входит в «Ситимобил» – часть совместного предприятия Mail.ru Group и «Сбера».
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Фото: «Ситидрайв»
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