42% автомобилистов отказались от поездок на собственном авто из-за дорогого бензина

Почти половина российских автомобилистов стали чаще отказываться от поездок по городу на собственной машине из-за дорогого бензина. Альтернативой они выбирают каршеринг – для владельцев автомобилей это дешевле и удобнее, показал опрос.
Автомобилисты в России стали чаще отказываться от использования собственной машины в пользу каршеринга для поездок по городу. С начала текущего года доля таких автомобилистов достигла 42%, показал опрос автомаркетплейса Fresh, с результатами которого ознакомились «Известия».
Почти каждый третий пользователь каршеринга в 2023 году сделал это впервые, каждый пятый пользовался подобными сервисами ранее. Авторы исследования связывают тенденцию с удобством каршеринг-сервисов и высокой стоимостью топлива.
Только 10% опрошенных продолжают в любых случаях передвигаться на собственном автомобиле. При длительных или загородных поездках автомобилисты по-прежнему отдают предпочтение именно своему автомобилю, показало исследование.
Фото на обложке: Eva March /
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Сервисы кикшеринга хотели бы запретить более 60% жителей Москвы и СПб
- 2 RnD и новый транспорт: как создавать инновации на рынке шеринга
- 3 Москва гостеприимная
- 4 Гиды «новой» волны: как сегодня понравиться аудитории и искать заказы на экскурсии
- 5 «Не жалейте внимания и ресурсов на ваших пользователей»: как управляющей компании повысить удовлетворенность пользователей
ВОЗМОЖНОСТИ
30 августа 2023
31 августа 2023
31 августа 2023