42% автомобилистов отказались от поездок на собственном авто из-за дорогого бензина

Почти половина российских автомобилистов стали чаще отказываться от поездок по городу на собственной машине из-за дорогого бензина. Альтернативой они выбирают каршеринг – для владельцев автомобилей это дешевле и удобнее, показал опрос.

Автомобилисты в России стали чаще отказываться от использования собственной машины в пользу каршеринга для поездок по городу. С начала текущего года доля таких автомобилистов достигла 42%, показал опрос автомаркетплейса Fresh, с результатами которого ознакомились «Известия».

Почти каждый третий пользователь каршеринга в 2023 году сделал это впервые, каждый пятый пользовался подобными сервисами ранее. Авторы исследования связывают тенденцию с удобством каршеринг-сервисов и высокой стоимостью топлива.

Только 10% опрошенных продолжают в любых случаях передвигаться на собственном автомобиле. При длительных или загородных поездках автомобилисты по-прежнему отдают предпочтение именно своему автомобилю, показало исследование.

Фото на обложке: Eva March / Shutterstock