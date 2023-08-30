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42% автомобилистов отказались от поездок на собственном авто из-за дорогого бензина

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Почти половина российских автомобилистов стали чаще отказываться от поездок по городу на собственной машине из-за дорогого бензина. Альтернативой они выбирают каршеринг – для владельцев автомобилей это дешевле и удобнее, показал опрос.

42% автомобилистов отказались от поездок на собственном авто из-за дорогого бензина

Автомобилисты в России стали чаще отказываться от использования собственной машины в пользу каршеринга для поездок по городу. С начала текущего года доля таких автомобилистов достигла 42%, показал опрос автомаркетплейса Fresh, с результатами которого ознакомились «Известия». 

Почти каждый третий пользователь каршеринга в 2023 году сделал это впервые, каждый пятый пользовался подобными сервисами ранее. Авторы исследования связывают тенденцию с удобством каршеринг-сервисов и высокой стоимостью топлива.

Только 10% опрошенных продолжают в любых случаях передвигаться на собственном автомобиле. При длительных или загородных поездках автомобилисты по-прежнему отдают предпочтение именно своему автомобилю, показало исследование.

Фото на обложке: Eva March / Shutterstock

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