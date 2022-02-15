«Соллерс» и «РусГидро» запустят каршеринг электрокаров во Владивостоке

Российские компании «Соллерс» и «Русгидро» к лету запустят каршеринг электромобилей во Владивостоке. Компании выбрали для проекта бюджетные китайские кроссоверы JAC.

Совместная компания «Русгидровайз» уже заключила сделку по финансовому лизингу 15 китайских электромобилей JAC с «ВТБ Лизингом» на сумму 31,5 млн рублей, сообщил «Коммерсантъ».

К июню, согласно планам, парк вырастет до 70 машин. До 2024 года его нарастят до 140 кроссоверов JAC iEV7. Это единственный электромобиль массового сегмента, у которого есть сертификат в России и поддержка от производителя.

По данным «Автостата», цена на iEV7S — от 2,8 млн рублей. Автомобили этого типа уже использовались для аналогичного проекта компании MoreElectric в Крыму. Он прекратил работу осенью прошлого года. В Крыму для каршеринга использовали городской хэтчбек JAC iEV7S, а не кроссоверы, которые намерен закупать «Русгидровайз».

Тарифы будущего сервиса находятся на стадии разработки. Стоимость аренды будет сравнима с ценами на каршеринг в других городах.

Крымский MoreElectric летом 2021 года предлагал забронировать JAC iEV7S за 13 рублей в минуту, 3000 рублей за 12 часов или 4500 рублей — за сутки (300 км). «Яндекс.Драйв» в Москве предлагает Nissan Leaf по тарифам на 30, 60 или 90 минут. За 30 минут, по данным на публикации газеты, автомобиль обошелся бы в 440 рублей, свыше этого — 15,4 рубля за минуту.

Участники рынка отметили что при стартовом объеме в 15–70 машин проект не сможет обеспечить их достаточную плотность для клиентов и, видимо, ориентирован на обкатку бизнес-модели. При этом переход каршеринга на электромобили перспективен, так как они дешевле в обслуживании.

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