«Яндекс.Драйв», YouDrive и «Делимобиль» заработают в Москве с 25 мая

Сервисы каршеринга «Яндекс.Драйв», YouDrive и «Делимобиль» готовы частично возобновить работу в Москве с 25 мая. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службы каршеринговых компаний.

Вчера мэр Москвы Сергей Собяннин в блоге сообщил о том, что каршеринговые сервисы могут вернуться к работе с 25 мая. Но в ограниченном режиме: пользователи смогут арендовать машину не менее, чем на пять дней. Еще они должны будут иметь при себе цифровой пропуск.

«Пока краткосрочный прокат на одну-две поездки невозможен, долгосрочная аренда машин может стать приемлемым решением для операторов и будет пользоваться определенным спросом у горожан», — отметил мэр Москвы.

Владельцы каршерингов должны проверять у пользователей пропуска до начала поездки. Кроме того, машина должна пройти дезинфекцию перед передачей клиенту.

«Яндекс.Драйв», YouDrive и «Делимобиль» рассказали, что готовы работать в новом формате. В компаниях пообещали дезинфицировать и мыть машины после каждой аренды.

Еще сервисы разрабатывают специальные тарифы. Например, «Яндекс.Драйв» будет сдавать машины в аренду на 5, 7 и 14 дней. В тариф включена аренда машины — от 5 600 рублей за пять дней, километры оплачиваются дополнительно — от 11,5 рублей за км.

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