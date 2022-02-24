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Каршеринг в России за год подорожал почти на 25%

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

В 2021 году каршеринг в России подорожал почти на четверть. Поездка в среднем выросла до 433 рублей. При этом число пользователей в крупных городах снизилось год к году на 12,4%, а среднее количество поездок одного клиента выросло с 4,6 до 5 за месяц.

Каршеринг в России за год подорожал почти на 25%

В подсчетах учитывались затраты клиентов «Тинькофф-банка», которые хотя бы один раз в течение года пользовались каршерингом у любого оператора, пишет «Коммерсантъ».

В прошлом году в лидерах были «Яндекс.Драйв» (с долей 43%), «Делимобиль» (34%), «Ситидрайв» (12%), BelkaCar (10%).

Операторы каршеринговых сервисов настороженно отнеслись к данным исследования. Часть из них уверена, что выводы противоречат рыночным трендам. Они уверены, что прошлый год не мог показать отрицательную динамику по количеству пользователей каршеринга. 

Эксперты уверены, что в первой половине этого года стоимость каршеринга продолжит расти вслед за инфляцией и удорожанием лизинга. 

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Фото на обложке: EA March / Shutterstock

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