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Россияне после самоизоляции стали реже пользоваться каршерингом — исследование

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Ксения Самбулова
Ксения Самбулова

Новостной редактор

Ксения Самбулова

Спрос на услуги каршеринга в России пока не вернулся на докризисный уровень. Об этом пишет РБК со ссылкой на исследование платежного сервиса CloudPayments.  

Россияне после самоизоляции стали реже пользоваться каршерингом — исследование

Аналитики CloudPayments изучили данные 20 каршеринговых сервисов, которые пользуются услугами компании. Среди них — YouDrive, Делимобиль, МатрешCar, Lifcar и EasyRide. 

Объем совершенных транзакций в период с 25 мая по 22 июня оказался на 62% меньше, чем объем транзакций за аналогичный докризисный период — с 23 февраля по 22 марта.

При этом средний чек аренды автомобилей вырос по сравнению с прошлым годом вырос. Если в июне прошлого года он составлял 192 рубля, то с 25 мая по 22 июня 2020 года этот показатель достиг 313 рублей. В CloudPayments это объясняют как общим ростом цен, так и тем, что с 25 мая по 9 июня арендовать машину в Москве можно было только на срок не менее 5 дней.

Власти Москвы и Санкт-Петербурга ввели запрет на использование каршеринговых автомобилей 13 апреля. Однако, как отмечает CloudPayments, каршеринг не прекратил работу полностью. Сервисы доставки и ритейлеры использовали машины, что позволило избежать полной остановки бизнеса.

В Москве ограничения в отношении каршеринга смягчили 25 мая. С 9 июня сервисы заработали в полном объеме. Спустя шесть дней брать автомобили во временное пользование разрешили в Ленинградской области, а 22 июня — в Санкт-Петербурге. 

По мнению CloudPayments, спрос на каршеринг будет расти и превысит докризисный на 15-20%.

Фото: SashaKhalabuzar / Фотодженика

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