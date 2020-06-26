Россияне после самоизоляции стали реже пользоваться каршерингом — исследование

Спрос на услуги каршеринга в России пока не вернулся на докризисный уровень. Об этом пишет РБК со ссылкой на исследование платежного сервиса CloudPayments.

Аналитики CloudPayments изучили данные 20 каршеринговых сервисов, которые пользуются услугами компании. Среди них — YouDrive, Делимобиль, МатрешCar, Lifcar и EasyRide.

Объем совершенных транзакций в период с 25 мая по 22 июня оказался на 62% меньше, чем объем транзакций за аналогичный докризисный период — с 23 февраля по 22 марта.

При этом средний чек аренды автомобилей вырос по сравнению с прошлым годом вырос. Если в июне прошлого года он составлял 192 рубля, то с 25 мая по 22 июня 2020 года этот показатель достиг 313 рублей. В CloudPayments это объясняют как общим ростом цен, так и тем, что с 25 мая по 9 июня арендовать машину в Москве можно было только на срок не менее 5 дней.

Власти Москвы и Санкт-Петербурга ввели запрет на использование каршеринговых автомобилей 13 апреля. Однако, как отмечает CloudPayments, каршеринг не прекратил работу полностью. Сервисы доставки и ритейлеры использовали машины, что позволило избежать полной остановки бизнеса.

В Москве ограничения в отношении каршеринга смягчили 25 мая. С 9 июня сервисы заработали в полном объеме. Спустя шесть дней брать автомобили во временное пользование разрешили в Ленинградской области, а 22 июня — в Санкт-Петербурге.

По мнению CloudPayments, спрос на каршеринг будет расти и превысит докризисный на 15-20%.

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